Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

3.BÖLÜM: Asil'in izini süren Cemre, bu kez doğrudan Esved'le karşı karşıya gelir. Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri giderek güçlenen Esved gerçeğin peşine düşerken, Aras iki cephede birden savaşmak zorunda kalır: Cemre'yi Esved'in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek. Eslem'in bebeğinin babasına dair sır perdesi aralanmaya başlarken; Gülcan ve Mert'in Behiye'nin eline düşmesi, Hozan Konağı'ndaki gerilimi doruğa taşır. Toprak'ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Mercan Köşk 3.Bölüm Fragmanı Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek. Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.