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Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 12:34 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 12:44
Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

3.BÖLÜM:

Asil'in izini süren Cemre, bu kez doğrudan Esved'le karşı karşıya gelir.

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri giderek güçlenen Esved gerçeğin peşine düşerken, Aras iki cephede birden savaşmak zorunda kalır:

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Cemre'yi Esved'in hedefi olmaktan korumak ve sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemek.

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Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Eslem'in bebeğinin babasına dair sır perdesi aralanmaya başlarken; Gülcan ve Mert'in Behiye'nin eline düşmesi, Hozan Konağı'ndaki gerilimi doruğa taşır.

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Toprak'ın mezarıyla ilgili atılan beklenmedik adım ise Mercandağ ve Hozan aileleri arasında yeni ve geri dönülmez bir hesaplaşmanın fitilini ateşler.

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk 3.Bölüm Fragmanı

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Mercan Köşk’te Aras, Cemre’yi himayesine alır

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#MERCAN KÖŞK