Mercan Köşk’te Aras ve Cemre arasında duygular değişiyor!
atv'nin cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, FARO ve Sinehane yapımı dizisi "Mercan Köşk"ün 4. bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı. Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkısı "Seni Yazdım" eşliğinde ekrana gelen tanıtıma, Aras ve Cemre arasında giderek güçlenen bağ damga vurdu. İkiliyi yan yana gören Toprak'ın tavırları ise üçlü arasındaki dengelerin değişeceğinin ilk sinyallerini verdi.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 15:04