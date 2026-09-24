Mercan Köşk’te Aras ve Cemre arasında duygular değişiyor!

HÜLYA, ESLEM VE SELÇUK'UN SIRRINI ÖĞRENECEK Mİ?

Tanıtımın dikkat çeken bir diğer gelişmesinde ise Eslem ve Selçuk'un konuşmasına Hülya tanık oluyor. Eslem'in bebeğinin babasının Selçuk olduğu gerçeği ikili arasında saklanmaya devam ederken, onları gören Hülya'nın ne kadarını duyduğu ve öğrendikleri karşısında nasıl bir adım atacağı merak konusu oluyor. Büyük sırrın açığa çıkıp çıkmayacağı yeni bölümün soru işaretlerinden biri haline geliyor.