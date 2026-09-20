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Mercan Köşk’te herkes bu sorunun cevabını bekliyor! Toprak'ın yaşadığı ortaya çıkacak mı?

Mercan Köşk, dün akşam atv'de yayınlanan 3. bölümüyle heyecanı yükseltti. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi başrollerinde buluşturan dizinin yeni bölümünde Cemre'nin Asil'in geçmişine dair cevap arayışı onu Toprak'a biraz daha yaklaştırırken, Toprak'ın yaşadığına dair şüpheleri güçlenen Esved gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçti. Cemre'yi Esved'den korumaya çalışan Aras ise bir yandan da sakladığı sırların açığa çıkmasını engellemeye çalıştı. Bölüm boyunca giderek yakınlaşan Aras ve Cemre arasındaki duygular dikkat çekerken, Esved'in Toprak'ın mezarını açtırması iki aile arasındaki hesaplaşmayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Giriş Tarihi: 20.09.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 12:19