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Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı ekranlara gelecek.

Giriş Tarihi: 25.09.2026 12:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 13:04
Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!
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Aras ve Cemre arasında duygular değişiyor!

4.BÖLÜM:

Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider. Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur.

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer.

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Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür.

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı atv'de...

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı atv'de...

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı atv'de...

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor!

Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi akşamı atv'de...

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#MERCAN KÖŞK