Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Aras ve Cemre arasında duygular değişiyor!

4.BÖLÜM:

Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider. Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur.