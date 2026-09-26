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Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv'de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekranlara gelecek.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 06:56
Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!
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Aras ve Cemre arasında duygular değişiyor!

4.BÖLÜM:

Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider. Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur.

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır.

Mercan Köşk 4. Böşüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Sen Cemre'ye aşık mı oldun?" | Video

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer.

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür.

Mercan Köşk 4. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı! "Böyle bir aşk görülmemiş dünyada..." | Video

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de...

Mercan Köşk 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sana söz veriyorum, ona bunun hesabını ben soracağım!" | Video

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de...

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de...

Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de...

Haber Girişi Pınar Efe - Editör