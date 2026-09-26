Mercan Köşk’te hesaplar karışıyor! Yeni bölümüyle bu akşam atv’de!

Aras ve Cemre arasında duygular değişiyor! 4.BÖLÜM: Cemre, Toprak'ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras'la birlikte Kıbrıs'a gider. Aras ve Cemre'yi yan yana gören Toprak'ın dünyası alt üst olur. Cemre'nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak'ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır. Mercan Köşk 4. Böşüm 2. Fragmanı yayınlandı! 'Sen Cemre'ye aşık mı oldun?' | Video Tam da bu sırada Cemre'nin Toprak'ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer. Mercan Köşk'te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür. Esved, Aras'lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras'ın yapacağı hamle, Esved'i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler. Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de... Mercan Köşk 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Sana söz veriyorum, ona bunun hesabını ben soracağım!' | Video Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de... Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de... Mercan Köşk yeni bölümüyle bu akşam atv'de...