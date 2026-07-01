‘Mercan Köşk’ten ilk ön izleme sahnesi yayınlandı! Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonda atv’de

Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Can Bartu Arslan, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi genç ve usta oyuncuları buluşturan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Çekimleri Mersin Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde devam eden dizi, görsel dünyasıyla da şimdiden merakı yükseltiyor.

'Mercan Köşk', yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak!