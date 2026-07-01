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‘Mercan Köşk’ten ilk ön izleme sahnesi yayınlandı! Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonda atv'de
‘Mercan Köşk’ten ilk ön izleme sahnesi yayınlandı! Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonda atv'de
atv'nin yeni sezonu için hazırlanan, çekimleri Tarsus'un tarihi ve büyüleyici dokusunda devam eden, FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisinden ilk ön izleme yayınlandı. Yayınlanan özel sahne, dizinin merkezindeki güç mücadelesine dair çarpıcı ipuçları verirken, gizem ve gerilim dolu atmosferiyle merak uyandırıyor.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 11:09