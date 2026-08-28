’Mercan Köşk’ten yeni afiş! Geri sayım başladı...

Hikayenin önemli unsurlarından biri olan portakal bahçeleri, yeni afişin de merkezinde yer alıyor. Aras, Cemre ve Toprak'ı aynı karede buluşturan afiş; geçmişin izlerini taşıyan üç karakterin giderek iç içe geçen hayatlarına gönderme yapıyor.