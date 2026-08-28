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'Mercan Köşk'ten yeni afiş! Geri sayım başladı...

5 Eylül'de izleyicilerle buluşacak 'Mercan Köşk' için geri sayım başladı!

Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 11:19
’Mercan Köşk’ten yeni afiş! Geri sayım başladı...

5 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlayacak FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk'ün yeni afişi yayınlandı. Dizinin başrolleri Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi bir araya getiren afiş, dizinin önemli bir parçası olan Tarsus'un portakal bahçelerinde gerçekleştirilen çekimlerden hazırlandı.

’Mercan Köşk’ten yeni afiş! Geri sayım başladı...

Hikayenin önemli unsurlarından biri olan portakal bahçeleri, yeni afişin de merkezinde yer alıyor. Aras, Cemre ve Toprak'ı aynı karede buluşturan afiş; geçmişin izlerini taşıyan üç karakterin giderek iç içe geçen hayatlarına gönderme yapıyor.

’Mercan Köşk’ten yeni afiş! Geri sayım başladı...

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, hikâyesi Ahunur Serdaroğlu'na ait olan, senaryosu Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici tarafından kaleme alınan 'Mercan Köşk', güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

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’Mercan Köşk’ten yeni afiş! Geri sayım başladı...

Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl yer alıyor. Dizinin müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor.

’Mercan Köşk’ten yeni afiş! Geri sayım başladı...

'Mercan Köşk', 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle atv'de başlıyor!

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Haber Girişi Merve Aykaş - Editör