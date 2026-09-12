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Mercan Köşk'ün Cemre'si Hafsanur Sancaktutan Günaydın'a konuştu! 'Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın'
Mercan Köşk'ün Cemre'si Hafsanur Sancaktutan Günaydın'a konuştu! "Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın"
Atv dizisi 'Mercan Köşk'te evlendiği adamın ortadan kaybolmasıyla kendisini zorlu bir mücadelinin içinde bulan 'Cemre'yi canlandıran Hafsanur Sancaktutan, "Cemre geçmişin izlerini ortaya çıkarmak istiyor. Ben de olsam gerçeğin peşinden giderdim ama onun kadar cesur değilim. Yüzleşmekten korkarım" dedi.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 06:47