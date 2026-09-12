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Mercan Köşk'ün Cemre'si Hafsanur Sancaktutan Günaydın'a konuştu! "Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın"

Atv dizisi 'Mercan Köşk'te evlendiği adamın ortadan kaybolmasıyla kendisini zorlu bir mücadelinin içinde bulan 'Cemre'yi canlandıran Hafsanur Sancaktutan, "Cemre geçmişin izlerini ortaya çıkarmak istiyor. Ben de olsam gerçeğin peşinden giderdim ama onun kadar cesur değilim. Yüzleşmekten korkarım" dedi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 12.09.2026 06:33 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 06:47
Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Atv ekranlarının yeni dizisi 'Mercan Köşk'; imkansız aşk, geçmişten gelen sırlar ve büyük hesaplaşmaların yaşandığı hikayesiyle soluksuz izlendi. İlk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına alan dizinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ile bir araya geldik.
Dizide 'Cemre' karakterini canlandıran Sancaktutan, bu rol için çok heyecanlı. Cemre'yi anlatırken gözlerinin içi parlıyor. "Sete gidip onu canlandırmak için sabırsızlanıyorum. Çok seviyorum ve onu sarıp sarmalayasım" geliyor diyerek rolüne olan bağlılığını dile getiriyor. Ünlü oyuncu ile diziyi, rolünü, aşka bakışını ve sosyal medyadaki sahte hayatları konuştuk.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

'Mercan Köşk' sezonun en iddialı projelerinden… İzleyiciyi nasıl bir yoluculuk bekliyor?
'Mercan Köşk'; çok sürükleyici, duygusal bir iş. Tek bir hikayenin üzerinden gitmeyeceğiz. Hikaye açıldıkça ve bütün karakterler birbirine bağlandıkça biz karakterlerin sırlarını, birbirleri üzerindeki aslında bilmedikleri etkilerini, kaoslarını, aşklarını, özlemlerini, ailesel dokunamayışlarını göreceğiz. Bu bence seyirciyi çok çekecek ve tek bir olay üzerinden yürümüyor olması da seyirciyi bağlı tutacak bir özelliği dizinin.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

'Cemre' güçlü bir karakter, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan bir kadın. Neler hissediyorsunuz 'Cemre'yi canlandırırken?
'Cemre' aslında güçlü görünüyor ama onu güçlü yapan bir tarafı var; kaybettikleri, vazgeçtikleri, olmak zorunda olduğu kişi... Çok erken yaşta olgunlaşmış anne baba olmadığı için. Fakat her ne kadar güçlü, vurdumduymaz bir kadın gibi görünse de altında çok kırılgan bir tarafı var. Dışarıdan sert görünen bu mizacın altında aslında koruma ve büyütme enerjisi var; anaçlık... "Ben korurum ama kimse beni korumazmış" gibi düşünüyor. Giriftleri de o yüzden aslında. O da çok fazla sürprizle karşılaşacak. Benim de çok merak ettiğim taraflar var. 'Cemre'nin ileriki yolları, öğrenecekleri, hissettikleri, beklentileri çok değişecek. Şaşkınlığa uğradığı, doğru bildiği yanlışlar da olacak. 'Cemre'yi seviyorum, çok güzel kalbi olan bir kız.

MERSİN İNSANI ÇOK SICAK

Evlendiği adam ortadan kayboluyor. Hafsanur olarak siz böyle bir durumda olsanız gerçeği ortaya çıkarmak için peşinden gider misiniz?
Evlendiği adam bir anda ortadan kayboluyor, o da geçmişin izlerini ortaya çıkarmak için peşinden gidiyor. Orada bir belirsizlik var. Neden ortadan kaybolduğunu insan olarak çok merak ediyorsun. Bu belirsizliği yok etmek ve öğrenmek için giderim. Ama 'Cemre' çok tehlikeli şeylerin içinde bulacak kendini, ben onun kadar cesur olmayabilirim. Belki uzaktan araştırırım, belki giderim ama daha kolay ve çabuk pes edebilirim. Çünkü bir tarafta biri gittiyse gitmiştir diye düşünür Hafsa. Ama 'Cemre' mesleki bir taraftan sebebini, nedenini daha çok duymak ve yüzleşmek isteyen bir kadın. Ben yüzleşmekten korkabilirim.

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Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Cesur gözüküyorsunuz, yüzleşmekten korkacak biri gibi değilsiniz…
Yüzleşmekten korkarım, çünkü ortada bir terk edilme var. Kocam evlendiğim gün beni terk etse "Acaba hiç sevmemiş miydi, beni buraya kadar nasıl getirebildi, aptal yerine mi kondum?" bunları öğrenmek istemeyebilirim bir yerde. Hafsa olarak hem öğrenmek isterim hem öğreneceklerimden korkarım. Ama muhtemelen yüzleşmekten korktuğum birçok şeyi de yapardım.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Geçmişin izleri sırtımızda yük mü yoksa bir gün gerçekten bunlardan kurtulabilir miyiz?
Bence herkes geçmişi bir yere kadar unutabilir ama sadece bunu tamamen arkamızda bırakmış olmuyoruz. Eğer yüzleşirsek geçmişimizle o zaman bir şeyleri gerçekten arkada bırakmış oluruz. Yüzleşme kısmı zor, insanın duygusal olarak her zaman kaldırabileceği bir şey değil. Geçmişle doğru yüzleştiysen gelecekte tekrar bu tarz şeyler yaşadığında çok daha güzel üstesinden geliyorsun. Üzerini kapatmamak önemli. Yoksa hiçbir şey unutulmuyor.
'Cemre'nin sizi en çok etkileyen özelliği hangisi oldu?
Pes etmeyişi, bir şeyleri öğrenmek için sonuna kadar gidiyor olması. Çok koruyucu bir kadın. Sorumluluk alan, güçlü, ayakları yere basan bir kadın olması beni etkiliyor. Üzülüyorum ona, çünkü herkes onun deli olduğunu düşünüyor başta, kimse inanmıyor. Tutup sarmalayasım geliyor Cemre'yi.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Mersin'i nasıl buldunuz? Çekimler nasıl geçti?
Mersin insanı çok sıcak, memleket zaten sıcak. Ekip çok tatlı; hem oyuncu arkadaşlarım hem set arkasındaki meslektaşlarımla çok keyifli çalışıyoruz. Bir de günün sonunda işimizi yapma motivasyonumuz var, keyif alıyoruz. Yorgun olduğumda arkadaşlarımdan güç alıyorum ya da "Ben daha güçlü olmalıyım ki onlar da benden güç alabilsin" diyorum. Çok paylaşımcı bir iş yapıyoruz, o yüzden güzel gidiyor.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

KUŞGÖZÜ LAHMACUN HARİKA

Dizide farklı bir coğrafya göreceğiz...
Evet, Mersin'in insanı da çok heyecanlı. Memleketlerini tanıtacağımız için mutlular, bize kucak açtılar. İstanbul'da daha çok çekim yaptığımız için bu bölgelerdeki insanlarımızın kucak açışını özlemişiz. Çok güzel bir memleket.
Mersin'in lezzetleri de meşhur siz hangi yemeği daha çok sevdiniz?
Kebabı çok güzel, kuşgözü lahmacun var harika… Yemeğe bir oturuyorsun küçük küçük en az 10 tane yiyorsun. Tantuniyi de çok severim ama benim için ilk sırada kuşgözü geliyor. Künefesinin de güzel olduğunu duydum ama denemeye fırsat bulamadım. En kısa zamanda deneyeceğim.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN TÜKETİM ARTTI ESTETİKLER ÇOĞALDI

Hırslı biri misiniz?
Hırslıyım ama başkasına zarar verecek şekilde değil, hırsım kendime. Birileri bana inanmadığında veya güvenmediğinde "Göstermem lazım" diye hırslanıyorum. Bu mesleği görünür olmak için seçiyoruz. Kendimle ve başarılarımla ilgili pozitif bir hırsım var.
Kendinize zarar veriyor mu bu hırs?
Yok, beni motive ediyor. "Hadi artık kalk ayağa ve koş" diyorum kendime. Şu anki jenerasyon hırsların içinde kaybolan bir jenerasyon. Kendini kıyaslamadan, başkalarıyla yarışa girmeden sadece kendinle yarışıyorsan bu seni geliştiren pozitif bir hırstır.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Yeni jenerasyon neden bu halde sizce?
Sosyal medya yüzünden. Herkes en özel, en seçici anlarını paylaşıyor ve bakıp kendimizi kıyaslıyoruz. İnsanları yetersiz hissettiriyor. Orası shoplanmış, gerçek olmayan bir yer. Tüketim çoğaldı, gösteriş arttı. Ben sadece iş icabı sosyal medyadayım ama hayatımı oradan ibaretmiş gibi yaşamamaya özen gösteriyorum.
Sosyal medyanın gençleri bu kadar etki altına almasını tehlikeli buluyor musunuz?
Gerçek olmayan çok şey var orada. Estetik bile sırf bu yüzden arttı. Kesinlikle çok tehlikeli buluyorum. İnsanların düşünceleri, beğenileri, hayatları bile sahte. Buna nasıl bir sınırlama getirilecek bilemiyorum, çağ ekran çağına döndü. Önemli olan bu süreçte kendini koruyabilmek. Jenerasyon dejenere oluyor. Bu savaştan güçlü çıkanlar kendilerini en çok koruyabilenler olacak.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Şimdi ABD ve Fransa'da 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması için yasalar getiriliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet bunları gördüm. 15 yaş bile küçük bence bu yaş sınırı daha da artmalı. Tabii öğretim önce aileden geliyor. Ebeveynler çok dikkatli olmalı. Çocuklarının neyle ilgilendiğine bakmalı. Teknolojiyi çok sağlıklı tüketmek gerekiyor.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

AİLE KURMAK GELECEĞE BIRAKACAĞIM EN ÖNEMLİ MİRAS

Hayatınızın dönüm noktası ne oldu?
Galiba bu mesleği seçmem oldu. Çünkü enteresan bir dünyanın içine girdim. Meslek kartı seçtim ve kendimi yeniden, her şeye rağmen nasıl koruyabileceğimi öğrendim. 17 yaşında başladım işe ve erken olgunlaştım.
Hayatınızın mottosu nedir?
Kendine her zaman dürüst ol.
Aile size ne ifade ediyor?
Aile benim için çok özel. Her zaman ilk sarılmak istediğim ailem. Korunduğumu hissettiğim tek yer. Aile bağlarını çok önemsiyorum. Maalesef eskidikçe kaybolan bir miras. Bu mirasa sahip çıkmalıyız. Hayattaki en iyi mirasın aile kurmak olduğunu düşünüyorum. Neslini devam ettirmek geleceğe bırakacağın en önemli miras. Kendimle ilgili bir başarı beni mutlu eder. Ama ileri kuracağım ailemde torunlarımın, anneannem veya babaannem böyle bir kadındı demeleri beni çok onore eder. Bende ailemle her zaman gurur duyuyorum.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Geleneksel bir yanınız var mı?
Kesinlikle geleneksel biriyimdir. Ramazanlar, bayramlar, aile toplantıları benim için çok önemlidir. Rizeliyim, çocukluğumuz orada geçti. Ben aile bağlarını çok önemsiyorum. Geleneklerimize sahip çıkmamız gerekiyor.

İŞTE ÖZEL HAYAT DEĞİL OYUNCULUK BELİRLEYİCİ

Dizide güçlü bir kadro var. Aslında bir aşk hikayesinin ötesinde gelişecek yaşananlar sanırım...
Tabii. Aşk üç kişide göreceğimiz bir şey ama dizide sevgi çok yerde var. Gösteremeyenler, çekinenler, sevgiyi yanlış öğrenenler var. Büyük sırlar, intikam duyguları, hırslar, büyük yarışlar ve enteresan aile ilişkileri var.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Aşk sizin için ne ifade ediyor?
Aşkın daha kolay bir şey olduğunu, sevginin ise daha gerçek olduğunu düşünüyorum. Aşkın içinde heyecan, ihtiras, çocuksu dürtüsel davranışlar var. Ama sevginin içinde emek, saygı ve özen var. Bunlar bana daha kıymetli geliyor.

İmkansız aşk diye bir şey var mı? İnsan isterse sevdiğine ulaşamaz mı?
Ulaşabilir ama ulaşamayan insanlar da var. "Ulaşamadığındır aşk, kavuştuğunda biter zaten" denir ya. Her aşk mutlu bitmek zorunda değil, keza her sevgi de öyle. Bazen insanlar birbirlerini severek de yollarını ayırabilir.

Mercan Köşk’ün Cemre’si Hafsanur Sancaktutan Günaydın’a konuştu! Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın

Kubilay Aka'yla aynı projede olmak nasıl bir deneyim oldu? Zor yanları var mı? Yoksa sizin için avantajlı mı oldu?
Kubilay'la aynı projede olmak benim için güzel bir deneyim oldu. Birbirimizi daha önceden tanıyor olmamızın sahne tarafında birbirimizi anlamayı kolaylaştırdığı noktalar oldu tabii. Ama sette herkesin kendi karakteri ve kendi sorumluluğu var. Biz de mümkün olduğunca bunun üzerinden ilerledik. Ben işin içinde özel hayatın değil, oyunculuğun belirleyici olmasını önemsiyorum. Dolayısıyla bunu bir avantaj ya da zorluk olarak sınıflandırmaktan çok, birbirimize duyduğumuz profesyonel saygıyla güzel bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #MERCAN KÖŞK #HAFSANUR SANCAKTUTAN