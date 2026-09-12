Mercan Köşk'ün Cemre'si Hafsanur Sancaktutan Günaydın'a konuştu! "Sanal dünyadaki sahte hayatlara kanmayın"

'Cemre' güçlü bir karakter, geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan bir kadın. Neler hissediyorsunuz 'Cemre'yi canlandırırken?

'Cemre' aslında güçlü görünüyor ama onu güçlü yapan bir tarafı var; kaybettikleri, vazgeçtikleri, olmak zorunda olduğu kişi... Çok erken yaşta olgunlaşmış anne baba olmadığı için. Fakat her ne kadar güçlü, vurdumduymaz bir kadın gibi görünse de altında çok kırılgan bir tarafı var. Dışarıdan sert görünen bu mizacın altında aslında koruma ve büyütme enerjisi var; anaçlık... "Ben korurum ama kimse beni korumazmış" gibi düşünüyor. Giriftleri de o yüzden aslında. O da çok fazla sürprizle karşılaşacak. Benim de çok merak ettiğim taraflar var. 'Cemre'nin ileriki yolları, öğrenecekleri, hissettikleri, beklentileri çok değişecek. Şaşkınlığa uğradığı, doğru bildiği yanlışlar da olacak. 'Cemre'yi seviyorum, çok güzel kalbi olan bir kız.

MERSİN İNSANI ÇOK SICAK

Evlendiği adam ortadan kayboluyor. Hafsanur olarak siz böyle bir durumda olsanız gerçeği ortaya çıkarmak için peşinden gider misiniz?

Evlendiği adam bir anda ortadan kayboluyor, o da geçmişin izlerini ortaya çıkarmak için peşinden gidiyor. Orada bir belirsizlik var. Neden ortadan kaybolduğunu insan olarak çok merak ediyorsun. Bu belirsizliği yok etmek ve öğrenmek için giderim. Ama 'Cemre' çok tehlikeli şeylerin içinde bulacak kendini, ben onun kadar cesur olmayabilirim. Belki uzaktan araştırırım, belki giderim ama daha kolay ve çabuk pes edebilirim. Çünkü bir tarafta biri gittiyse gitmiştir diye düşünür Hafsa. Ama 'Cemre' mesleki bir taraftan sebebini, nedenini daha çok duymak ve yüzleşmek isteyen bir kadın. Ben yüzleşmekten korkabilirim.