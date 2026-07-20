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Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

atv'nin yeni sezondaki iddialı yapımı 'Mercan Köşk' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, saç stilini yeniledi. Güzel oyuncu, trend olan o modaya uyarak imajında sürpriz bir dokunuşa imza attı.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 11:37
Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, şimdiden merak uyandırıyor.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ve başrollerini Kubilay Aka ile Bertan Asllani paylaştığı iddialı yapımda yer alan güzel oyuncu, bu kez projesinden ziyade imajındaki radikal değişimle adından söz ettirdi.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kullandığı saç modeline veda ederek kakül kestirdi.

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Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Yenilenen tarzını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Hayranlarından "Çok yakışmış", "Yeni imajın harika olmuş" ve "Kakül çok farklı bir hava katmış" şeklinde övgü dolu yorumlar alan Sancaktutan, bu taze dokunuşla tam not aldı. Yeni sezonda 'Mercan Köşk' ile ekranlarda fırtına gibi esmeye hazırlanan oyuncunun yeni imajı, magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM MELİSSA VARGAS

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Smaç yüksekliği ve sert servisleri nedeniyle sporseverler tarafından 'Vargas Havayolları' lakabıyla anılan oyuncu, dünya voleybolunun önde gelen isimleri arasında gösteriliyor.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Tarzına yeni bir dokunuş yapan Vargas son olarak saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıtarak üst kısımlarını ince örgülerle toplattı.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Yıldız voleybolcunun bu yeni görünümünde asıl dikkat çeken detay ise saç tasarımının arasına işlenen özel kalp figürü oldu.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Vargas'ın geometrik çizgilerle desteklediği bu yeni stili, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM BARIŞ MURAT YAĞCI OLDU!

Survivor 2026'da geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmaya veda eden Barış Murat Yağcı, program sonrası paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Ünlü isim, yarışmadan arkadaşı Serhan Onat ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Saçlarını sarıya boyattığı görülen Yağcı'nın yeni imajı ise hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Barış Murat Yağcı'nın son hali ise sosyal medyada Mauro Icardi'ye benzetilerek hayranlarını şaşırttı.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

'Bodrum Masalı' ile tanınan oyuncu ve müzisyen Serel Yereli, ünlendikten sonra şöhreti geride bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Yereli, uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştirdi.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Yereli, bu kez özel hayatından ziyade imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Doğal sarı saçlarını koyu tona boyatan ünlü isim, yeni görünümüyle sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Herkes doğal sarı saç rengi için kuaför kapılarını aşındırırken, o ise tam tersine bir karar alarak bu görünümünden vazgeçti.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Yereli, doğal sarı saçlarını kumrala boyatarak ilk kez böyle bir imaj değişikliğine gitti.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER

Kıvanç Tatlıtuğ, "Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney", "Gümüş" ve "Kurt Seyit ve Şura" gibi hafızalara kazınan projelerdeki performansıyla uzun yıllardır ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tatlıtuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünyaevine giren Tatlıtuğ, mutlu evliliğiyle sık sık örnek çiftler arasında gösteriliyor. Oğulları Kurt Efe ile aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Tatlıtuğ, geçen günlerde yeni imajıyla adından söz ettirmişti. Eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından ünlü oyuncunun yeni tarzını peş peşe yayınladığı karelerle takipçileriyle paylaşarak esprili bir şekilde "Pişşt… Artist misin?" notunu düşmeyi de ihmal etmemişti.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

Yakışıklı oyuncunun kısa sürede yayılan fotoğrafları sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

YİNE YENİ İMAJ!

Yeni projeleri için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Yeni haliyle kameraların karşısına geçen Tatlıtuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!

KISMETSE OLUR DAMAT ADAYININ DA DEĞİŞEN İMAJI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Önce televizyon ekranlarında tanınan, ardından Hacer Göktaş ile yaptığı evlilik ve oğulları Miran'ın doğumuyla aile hayatıyla gündeme gelen Adnan Kızıltaş, bu kez bambaşka bir değişimle dikkat çekti. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski yarışmacı, yenilediği imajını sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinin ilgisini çekti.