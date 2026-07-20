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Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!
Mercan Köşk’ün yıldızından radikal değişim: Oyuncu Hafsanur Sancaktutan saçlarında o trende uydu!
atv'nin yeni sezondaki iddialı yapımı 'Mercan Köşk' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, saç stilini yeniledi. Güzel oyuncu, trend olan o modaya uyarak imajında sürpriz bir dokunuşa imza attı.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 11:37