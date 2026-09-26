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Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

"Mercan Köşkü" dizisinin sevilen oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani, Türkiye-Fransa karşılaşmasını tribünden birlikte izledi. Ünlü oyuncular, maç boyunca heyecanlı anlara ortak olurken keyifli görüntüler sergiledi.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 09:27
Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!
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"Mercan Köşkü" dizisinin sevilen oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani, Türkiye-Fransa karşılaşmasını tribünden birlikte izledi.

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

Ünlü oyuncular, maç boyunca yaşanan heyecanlı anlara ortak olurken karşılaşmayı büyük bir ilgiyle takip etti. Tribünde samimi görüntüler veren oyuncular, taraftarların da dikkatini çekti.

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

Mücadele sırasında zaman zaman heyecanlarını gizleyemeyen üçlü, keyifli anlar yaşadı. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin maç keyfi, sosyal medyada da ilgi gören görüntüler arasında yer aldı.

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

Öte yandan ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Mercan Köşk dizisinde Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaşan Kubilay Aka, Aras karakteriyle dikkat çekiyor.

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

Mercan Köşk dizisinin sevilen oyuncusu Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile sergilediği performansla adından söz ettiriyor.

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

Aras karakterini canlandıran ünlü oyuncunun memleketini öğrenenler ise şaşkına dönüyor. Başarılı oyuncunun memleketi ise duyanları şaşırtıyor.

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

12 Nisan 1995'te İstanbul'da doğan Aka, aslen Adanalı...

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

HAFSANUR SANCAKTUTAN

Rize

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

OLGUN TOKER

Mersin

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

BURAY

Kıbrıs

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

Hande Baladın

KÜTAHYA

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!
SERENAY SARIKAYA
Ankara