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Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!
Mercan Köşk’ün yıldızları Türkiye-Fransa maçını birlikte izledi! Tribünde heyecan doruğa çıktı!
"Mercan Köşkü" dizisinin sevilen oyuncuları Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani, Türkiye-Fransa karşılaşmasını tribünden birlikte izledi. Ünlü oyuncular, maç boyunca heyecanlı anlara ortak olurken keyifli görüntüler sergiledi.
Giriş Tarihi: 26.09.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 09:27