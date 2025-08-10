Trend
Merhum Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur'dan duygulandıran nostaljik paylaşım! "Aynı yoldan yürürüz"
Merhum tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, babasının 50 yıl önce poz verdiği kaldırımda babasını yad etti. Babasıyla aynı yerde çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Uygur'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 10.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 15:07