Trend Galeri Trend Magazin Merhum Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur'dan duygulandıran nostaljik paylaşım! "Aynı yoldan yürürüz"

Merhum tiyatrocu Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, babasının 50 yıl önce poz verdiği kaldırımda babasını yad etti. Babasıyla aynı yerde çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Uygur'a takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 10.08.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 15:07
2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Nejat Uygur'un 1975 yılında fotoğraf çektirdiği İzmir Kordon kaldırımları, 2025 yılında oğlu Behzat Uygur ile şenlendi.

Babasının fotoğraf çektirdiği yerde poz veren Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"BİZ AYNI YOLDAN YÜRÜRÜZ"

"İzmir Kordon. Zaman akar, yol aynı kalır. Biz de aynı yoldan yürürüz."

Uygur'un babasını yad ettiği bu paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Njeat Uygur'un oğullarından Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu mutlu evlilikten iki çocuğu bulunan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur evliliklerinde 34 yılı çoktan geride bıraktı.

Behzat Uygur, evlilik yıl dönümlerini bu kareler ile kutlamış "İyi ki canım, karım, sevgilim ve en iyi dostumsun. 34 yılı geride bıraktık, sonsuz yıllara…" notu da eklemeyi ihmal etmemişti.

Peki Behzat Uygur'un oğullarının da en az kendisi kadar ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen.

Behzat Uygur son olarak sosyal medya hesabından müzisyen oğlu Behzat'ın doğum gününü nostaljik kare ile kutladı. İşte Behzat Uygur'un beğeni yağan paylaşımı...

Baba Uygur, oğluna "Seni Seviyorum. İyi ki doğdun oğlum." diyerek seslendi.

Jr. Behzat Uygur, babasının kutlama mesajına "Ben de seni babacığım" yanıtını verdi.

Uzun yıllar kardeşi Suheyl Uygur ile televizyonda da boy gösteren Behzat Uygur son olarak eşi ve oğlu ile bir film galasında ortaya çıkmıştı.

Behzat Uygur, oyuncu oğlu ve eşi ile 'Leydi Di' galasına katıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Hazal Kaya'nın da başrollerinde olduğu Bizim Hikaye dizisinde Hikmet karakterine hayat veren genç oyuncu Nejat Uygur oldukça sevilmişti.

İzleyiciden oyunculuğu ile tam not alan Nejay Uygur babası Behzat Uygur ile çektiği Vine videoları ile de sosyal medyada oldukça konuşulmuştu

Babasının gençliğine oldukça benzeyen genç oyuncu Nejat Uygur sonrasında sevilen bir çok karaktere hayat verdi.

Sanata gönül veren Uygur ailesinin gençleri de bayrağı ellerinden bırakmıyor.

NEJAT UYGUR

BEHZAT UYGUR

Akraba olan ünlü isimleri sizler için derledik...

Uzun bir aradan sonra Şarkılar Bizi Söyler programında ortaya çıkan Emel Müftüoğlu sosyal medyada konuşulanlardan oldu. Emel Müftüoğlu'nun özel hayatı ile merak edilenlerin başında ise kızı geldi.

90'lı yıllara şarkıları ile damga vuran Emel Müftüoğlu'nun kızının da ünlü bir isim olduğunu biliyor muydunuz?

Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu da annesinin izinden gidiyor. İlk olarak annesi Emel Müftüoğlu'nun 'Kal Benimle' isimli şarkısını seslendirmesiyle adını duyuran Çağrı Müftüoğlu şimdilerde müzik listelerinin üst sıralarından yer alan ünlü bir şarkıcı.

Şimdilerde 39 yaşında olan Çağrı Müftüoğlu'nun Emel Müftüoğlu'nun kızı olduğunu ilk defa öğrenenler ise oldukça şaşırıyor.