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Mert Ramazan Demir askerliğinin sonuna geldi! Yemin töreninde böyle görüntülendi...

Oyunculuk kariyerine kısa bir ara vererek vatani görevini yapmak üzere Hatay'a giden Mert Ramazan Demir2in son görüntüsü yemin töreninde ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun tören anları, hayranlarından büyük ilgi gördü.

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 30.04.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 11:59
Mert Ramazan Demir askerliğinin sonuna geldi! Yemin töreninde böyle görüntülendi...

Hatay İskenderun'da vatani görevini sürdüren Mert Ramazan Demir'in asker tıraşlı fotoğrafları geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yayılmıştı.

Mert Ramazan Demir askerliğinin sonuna geldi! Yemin töreninde böyle görüntülendi...

Özellikle yoğun kaşlarıyla dikkat çeken oyuncu son haliyle pek çok yorum almıştı.

Mert Ramazan Demir askerliğinin sonuna geldi! Yemin töreninde böyle görüntülendi...

Günlerdir sessizliğe bürünen ve hayranları tarafından merakla beklenen oyuncudan sonunda yeni bir kare gelmişti. Askerde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıkan Mert Ramazan Demir, yine sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Mert Ramazan Demir askerliğinin sonuna geldi! Yemin töreninde böyle görüntülendi...

İŞTE O KARE!
Fotoğrafın yayılmasının ardından kullanıcılar yorum yağdırdı. Ünlü oyuncunun yeni hali için, "Uzun yol otobüs şoförüne dönmüş", "Emekli dayılar gibi" ve "Babamın gençliği sandım" gibi esprili yorumlar yapıldı.

Mert Ramazan Demir askerliğinin sonuna geldi! Yemin töreninde böyle görüntülendi...

YEMİN TÖRENİNDE GÖRÜNTÜLENDİ!
Mert Ramazan Demir, askerliğini yapmak üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine gitmişti. Bedelli askerlik yapacağı öğrenilen ünlü ismin 3 Mayıs'ta terhis olacağı konuşuluyordu. Yemin töreninden ilk kareler ise hayranları tarafından büyük ilgi gördü.