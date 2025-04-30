Mert Ramazan Demir askerliğinin sonuna geldi! Yemin töreninde böyle görüntülendi...

Hatay İskenderun'da vatani görevini sürdüren Mert Ramazan Demir'in asker tıraşlı fotoğrafları geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yayılmıştı. Özellikle yoğun kaşlarıyla dikkat çeken oyuncu son haliyle pek çok yorum almıştı. Günlerdir sessizliğe bürünen ve hayranları tarafından merakla beklenen oyuncudan sonunda yeni bir kare gelmişti. Askerde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıkan Mert Ramazan Demir, yine sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İŞTE O KARE! YEMİN TÖRENİNDE GÖRÜNTÜLENDİ! İşte yemin töreninden Mert Ramazan Demir'in görüntüleri... İşte yemin töreninden Mert Ramazan Demir'in görüntüleri...