Mesele memleket ise Turkuvaz hep en önde! 29 yıldır aynı duruş, aynı mücadele

Atv ve Sabah Gazetesi'nde 29'uncu yılıma giriyorum. Bu gözler bu 29 yıl içinde neler görmedi ki? Hem de en ön koltuktan.

Marmara depreminin henüz dumanları tüterken Atv'nin haber merkezindeydim. Abdullah Öcalan'ın yakalanıp uçakla Türkiye'ye gelmek üzere olduğunu yine aynı haber merkezinde ilk öğrenenlerden biriydim. 11 Eylül saldırılarına, 17-25 Aralık kumpasına ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimine aynı noktadan gazeteci olarak şahitlik ettim.

Gazeteciliğin sadece haber vermek değil, inandığın yolda "duruş göstermek" olduğunu burada öğrendim.

Teröre karşı dimdik duran da, ülkeye barışın gelmesi için taşın altına elini koyan da bizlerdik.

İki büyük depremin yaralarını sarmak için seferber olan, "Merak etmeyin, devlet görev başında. Ne idüğü belirsiz derneklere prim vermeyin" deyip halkı uyaran da bizdik.