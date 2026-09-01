Mesele memleket ise Turkuvaz hep en önde! 29 yıldır aynı duruş, aynı mücadele
Turkuvaz Medya çatısı altında geçen 29 yıl; Marmara Depremi'nden 11 Eylül saldırılarına, 15 Temmuz darbe girişiminden Türkiye'nin terörle mücadelesine kadar tarihe geçen gelişmelere yakından tanıklık edilen bir gazetecilik serüvenine dönüştü. Atv ve Sabah Gazetesi'nde Yüksel Aytuğ'un sürdürdüğü bu yolculuk, haberciliğin yalnızca gelişmeleri aktarmak değil, kritik dönemlerde sorumluluk üstlenmek ve kararlı bir yayıncılık duruşu sergilemek anlamına geldiğini ortaya koydu. Peki bu süreçte neler yaşandı? İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 01.09.2026 07:55
Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 07:56