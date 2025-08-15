Meslektaşları sahada, Fatih Terim sahilde! Eşi Fulya Hanım ile tatilin keyfini çıkarıyor

Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen Terim Haziran ayında 40'ıncı evlilik yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.

Terim, "Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz.

"EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim. Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.