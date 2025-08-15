Meslektaşları sahada, Fatih Terim sahilde! Eşi Fulya Hanım ile tatilin keyfini çıkarıyor

Eşi Fulya Hanım ile birlikte Bodrum Türkbükü'ndeki evinde tatil yapan Fatih Hoca, sahilde akşamüstü yürüyüşü sırasında objektiflere yansıdı. Fotoğraflara bakılırsa Fatih Hoca hayatından memnun, emekliliğin tadını çıkarıyor. Herhalde bu durumdan en çok da Fulya Terim memnundur. Çünkü eşi ile baş başa tatilin keyfini çıkarıyor ki, bunu, bu tarihlerde en son ne zaman yapabilmiştir kim bilir. Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen Terim Haziran ayında 40'ıncı evlilik yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Terim, 'Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz. 'EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN' Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim. Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun' ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Fatih Terim, kızlarına olan düşkünlüğüyle de adından söz ettiriyor. Terim geçen aylarda kızı Merve Çetin'le adeta müsabakaya girmişti. BABASINA KAFA TUTTU Merve Çetin, babası ünlü teknik adamla kafa topu sektirmişti. Babasına kafa tuttu! Merve Terim Fatih Terim'le kafa topu sektirdi, gülmekten yere düştü! GÜLMEKTEN KENDİNİ YERLERE ATTI Babası Fatih Terim'le kıran kırana bir kapışmaya giren Merve Terim, bu müsabaka sırasında gülmekten kendini yerlere attmıştıı. HERKESİ GÜLDÜRDÜ O anları ise Merve Çetin profilinde paylaşarak herkesi güldürdü. Ekranların sevilen yüzleri ve onlara tıpa tıp benzeyen babalarını daha önce görmüş müydünüz? İşte ünlü yıldızlar ve onların biricik babaları ASLI ENVER ASLI ENVER VE BABASI YASMİN ERBİL YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE BABASI PINAR DENİZ PINAR DENİZ VE BABASI CEYDA DÜVENCİ CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ YALÇIN DÜMER YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER DENİZ HAMZAOĞLU DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM DEMET AKALIN DEMET AKALIN VE BABASI ALİ AKALIN SEREN SERENGİL SEREN SERENGİLN VE BABASI ÖZTÜRK SERENGİL BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE BABASI BÜLENT ÖZÇİVİT ESR EROL ESRA EROL VE BABASI SEYFİ GÖÇMEN IRMAK ÜNAL IRMAK ÜNAL VE BABASI CİHAN ÜNAL KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE BABASI ERDEM TATLITUĞ FAHRİYE EVCEN FAHRİYE EVCEN VE BABASI RAMAZAN EVCEN BERGÜZAR KOREL BERGÜZAR KOREL VE BABASI TANJU KOREL ÖZGE ULUSOY ÖZGE ULUSOY VE BABASI HAYDAR ULUSOY ASLIŞAH ALKOÇLAR- NESLİŞAH ALKOÇLAR ASLIŞAH ALKOÇLAR- NESLİŞAH ALKOÇLAR VE BABASI ENDER ALKOÇLAR ALİ SUNAL ALİ SUNAL VE BABASI KEMAL SUNAL MURAT BOZ MURAT BOZ VE BABASI CAFER BOZ YONCA CEVHER YENEL YONCA CEVHER YENEL VE BABASI MAHMUT CEVHER ITIR ESEN ITIR ESEN VE BABASI HAYRİ ESEN YAPRAK ÖZDEMİROĞLU YAPRAK ÖZDEMİROĞLU VE BABASI ATİLLA ÖZDEMİROĞLU GÜLŞAH SOYDAN GÜLŞAH SOYDAN VE BABASI SELİM SOYDAN ALİZE GÖRDÜM ALİZE GÖRDÜM VE BABASI ALTAN GÖRDÜM FADİK SEVİN ATASOY FADİK SEVİN ATASOY VE BABASI SÖNMEZ ATASOY MURAT ARKIN MURAT ARKIN VE BABASI CÜNEYT ARKIN