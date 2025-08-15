Trend Galeri Trend Magazin Meslektaşları sahada, Fatih Terim sahilde! Eşi Fulya Hanım ile tatilin keyfini çıkarıyor

En son Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, sezon başı olduğu için meslektaşları en yoğun ve sancılı günlerini geçirirken tatilin keyfini sürüyor.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 15.08.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 08:15
Eşi Fulya Hanım ile birlikte Bodrum Türkbükü'ndeki evinde tatil yapan Fatih Hoca, sahilde akşamüstü yürüyüşü sırasında objektiflere yansıdı. Fotoğraflara bakılırsa Fatih Hoca hayatından memnun, emekliliğin tadını çıkarıyor.

Herhalde bu durumdan en çok da Fulya Terim memnundur. Çünkü eşi ile baş başa tatilin keyfini çıkarıyor ki, bunu, bu tarihlerde en son ne zaman yapabilmiştir kim bilir.

Sosyal medyayı çok sık kullanmayı tercih etmeyen Terim Haziran ayında 40'ıncı evlilik yıl dönümüne özel yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.

Terim, "Bazen şekerli bazen sade; yeri geldi sıcak yeri geldi soğumuş; zaman zaman uzakta, çoğu zaman yanı başında ama her zaman hayırlı ve hatırlı kahvemizi 40 yıldır paylaşıyoruz.

"EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Beni 40 yılda daha iyi bir insan, baba, dede ve en önemlisi seven ve bağlı bir erkek yaptığın, içtiğimiz her kahveyi daha anlamlı kıldığın için teşekkür ederim. Bir 40 yılımız daha olsa veya yine hayata gelsem acısıyla, tatlısıyla yine kahvemi seninle paylaşmak isterim. 40. evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Fatih Terim, kızlarına olan düşkünlüğüyle de adından söz ettiriyor. Terim geçen aylarda kızı Merve Çetin'le adeta müsabakaya girmişti.

BABASINA KAFA TUTTU

Merve Çetin, babası ünlü teknik adamla kafa topu sektirmişti.

Babasına kafa tuttu! Merve Terim Fatih Terim'le kafa topu sektirdi, gülmekten yere düştü!

GÜLMEKTEN KENDİNİ YERLERE ATTI

Babası Fatih Terim'le kıran kırana bir kapışmaya giren Merve Terim, bu müsabaka sırasında gülmekten kendini yerlere attmıştıı.

HERKESİ GÜLDÜRDÜ

O anları ise Merve Çetin profilinde paylaşarak herkesi güldürdü.

Ekranların sevilen yüzleri ve onlara tıpa tıp benzeyen babalarını daha önce görmüş müydünüz? İşte ünlü yıldızlar ve onların biricik babaları

ASLI ENVER

ASLI ENVER VE BABASI

YASMİN ERBİL

YASMİN ERBİL VE BABASI MEHMET ALİ ERBİL

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE BABASI

PINAR DENİZ

PINAR DENİZ VE BABASI

CEYDA DÜVENCİ

CEYDA DÜVENCİ VE BABASI İSMAİL DÜVENCİ

YALÇIN DÜMER

YALÇIN DÜMER VE BABASI EKREM DÜMER

DENİZ HAMZAOĞLU

DENİZ HAMZAOĞLU VE BABASI HAYATİ HAMZAOĞLU

MAHMUT TUNCER VE KIZI GİZEM

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN VE BABASI ALİ AKALIN