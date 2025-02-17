Babasına kafa tuttu! Merve Terim Fatih Terim’le kafa topu sektirdi, gülmekten yere düştü!
Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgi topladı. Merve Terim Çetin, ünlü teknik adamla kafa topu sektirdi. Babası Fatih Terim’le kıran kırana bir kapışmaya giren Merve Terim Çetin, bu müsabaka sırasında gülmekten kendini yerlere attı. İşte sosyal medyaya damga vuran o paylaşım!
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