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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! “Babamın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum”

Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, son verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar hakkında söylediği sözler dikkat çekti. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:59
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar! Babamın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum

Duygu Nebioğlu, çok mücadeleci bir genç kadın. İsmini geçtiğimiz yıl öğrendik hem de çok şaşırarak. 1988 doğumlu. 94'te Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildi. 21 yaşında üniversite öğrencisiyken Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendi. Bir de ikizi vardı… Haber gündeme bomba gibi düştü. Çok konuşuldu. Davası halen devam ediyor. Duygu Nebioğlu, Alev Gürsoy Cimin'e röportaj verdi. İşte dikkat çeken açıklamaları…

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar! Babamın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum

Türkiye, Metin Akpınar'ın iki kızı olduğunu geçtiğimiz yıl bizzat senden öğrendi. Süreç sanırım senin için çok yıpratıcıydı. Nasılsın şu an?

Çok üzgün ve yıpranmış hissediyorum. Babam ve çevresi bana korkunç zararlar verdi. Halen de vermeye devam ediyorlar ama güçlüyüm çünkü biz haklıyız. Duruşmalarda avukatlarının çok onur kırıcı hareketlerde bulunduklarını gözlemliyorum. Ancak gerçekler balçıkla sıvanmaz.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar! Babamın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum

Şu ana kadar olanlar, sence değdi mi mücadelene?

Kendi varlığımızla, öz benliğimizle alakalı bir gerçeği öğrendim. Ancak Nebioğlu ailemle birlikte bunların hiçbirini yaşamak istemezdik. Asıl bu soruyu onlara sormak lazım; tüm yaptıklarınıza değdi mi?

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar! Babamın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum

Kaç yıldır sürdürüyorsun bu mücadeleyi?

2010 yılında İstanbul'da okuduğum üniversitenin bahçesinde Metin Akpınar'ın çalışanının telefonuna ulaştım ve arayıp kendimi tanıttım. O günden beri haklı davamın mücadelesini veriyorum. Medyaya yansımayan çok fazla olumsuzluk yaşattılar bana. Simpsons çizgi filminde değiliz, bu mücadeleyi ben başlattım. Bir sonraki hareketleri ne kadar yıkıcı olsa da hatalarını kabul etmeden; benden, ailemden ve halktan gerçek bir özür diletmeden mücadelemi sonlandırmayacağım.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan dikkat çeken açıklamalar! Babamın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum

Hiç vazgeçmek istediğin anlar olmadı mı?

Kendileri, işledikleri suçlardan kurtulmak için beni ve kardeşlerimi hedef gösterdiler. Bu denli kötü olduklarını düşünmüyordum. Her ne kadar yorgun da olsam bana güç veren insanlarla karşılaştım. Türkiye Cumhuriyeti'nde o insanlara halk diyorlar, onlar her şeyin farkında.

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