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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! “Babamın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum”
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar! “Babamın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum”
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, son verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Duygu Nebioğlu'nun babası Metin Akpınar hakkında söylediği sözler dikkat çekti. İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:59