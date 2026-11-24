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MFÖ’de Özkan Uğur’un ardından ipler koptu! Fuat Güner'den Mazhar Alasnon itirafı! 'Bitti mi, devam mı?'
MFÖ’de Özkan Uğur’un ardından ipler koptu! Fuat Güner'den Mazhar Alasnon itirafı! "Bitti mi, devam mı?"
8 Temmuz 2023'te hayatını kaybeden Özkan Uğur'un ardından büyük bir sarsıntı yaşayan efsane grup MFÖ'de taşlar yerinden oynadı. Usta sanatçının gidişiyle üçlü arasındaki köprü yıkılırken, Fuat Güner o dönem Mazhar Alanson'la yaşadıklarına dair itirafta bulundu.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 14:37