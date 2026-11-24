"ARAMIZDAKİ YUMUŞATICI ÖZKAN'DI"

MFÖ'nün üç kişilik kadrosunda Özkan Uğur'un üstlendiği role değinen Fuat Güner, arkadaşının aralarındaki dengeyi sağlayan isim olduğunu söyledi. Mazhar Alanson'la zaman zaman tartıştıklarını belirten Güner, Özkan Uğur'un bu tartışmalarda arayı bulmaya çalıştığını dile getirdi. Güner, o dönemi şu sözlerle anlattı:

"Aramızdaki yumuşatıcı Özkan'dı. Biz daha çok Mazhar'la kavga ederdik, o da hemen aramızı yumuşatmaya çalışırdı"