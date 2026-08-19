Trend Galeri Trend Magazin 'Mihre' bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

'Mihre' bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, üçüncü kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları bulunan ünlü çiftin Mihre adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 14:26