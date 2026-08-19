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'Mihre' bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, üçüncü kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları bulunan ünlü çiftin Mihre adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

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Giriş Tarihi: 19.08.2026 14:14 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 14:26
’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşadı.

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

Ünlü çift, kucaklarına aldıkları minik kızlarına Mihre adını verdi.

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

2016 yılında nikah masasına oturan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, 2017 yılında ilk kızları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına almıştı. Üçüncü kızları Mihre'nin dünyaya gelmesiyle birlikte ünlü çiftin çekirdek ailesi 5 kişiye yükseldi.

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’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

İŞTE İLK AİLE POZU!

Müjdeli haberin kısa sürede duyulmasının ardından sanat dünyasından pek çok ünlü isim ve sevenleri, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaşarak Şahin ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

’Mihre’ bebek dünyaya geldi! Şarkıcı Berkay ve Özlem Ada üçüncü kez anne-baba oldu: İşte ilk aile pozu!

MELİSA ASLI PAMUK İLE YUSUF YAZICI'NIN OĞLU MYLAN