Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’dan sürpriz! Portekizli model sevgilisine Boğaz’da evlenme teklifi etti

Bertuğ Yıldırım ile Ala Tokel'in birlikteliği, gerek aralarındaki yaş farkı gerek sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı. İkilinin 2024'te taktığı yüzükler ise "nişan" söylentilerini beraberinde getirmişti. Tokel, bu yüzüklerin ilişkilerinin bir sembolü olduğunu söyleyerek evliliğe sıcak baktığını, hatta "Doğru zamanda evlendiğim kişinin Bertuğ olmasını umuyorum" sözleriyle ilişkinin ne kadar ciddi olduğunu dile getirmişti.