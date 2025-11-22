Trend Galeri Trend Magazin Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'dan sürpriz! Portekizli model sevgilisine Boğaz'da evlenme teklifi etti

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'dan sürpriz! Portekizli model sevgilisine Boğaz'da evlenme teklifi etti

Milli yıldız Bertuğ Yıldırım, eski aşkı Ala Tokel'le yaşadığı fırtınalı dönemin ardından aşk defterinde yeni bir sayfa açtı. Yakışıklı futbolcunun, Portekizli model Oriana Correia Gomes'e Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı öğrenildi. Romantik anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: 22.11.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:53
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, son zamanlarda özel hayatıyla magazin dünyasının yakın takibinde. Bir dönem sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le yaşadığı ilişki ve ayrılıkla adından söz ettiren Yıldırım, bu kez Portekizli model Oriana Correia'ya yaptığı evlilik teklifiyle gündemin odağına yerleşti.

Bertuğ Yıldırım ile Ala Tokel'in birlikteliği, gerek aralarındaki yaş farkı gerek sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeniyle uzun süre gündemde kalmıştı. İkilinin 2024'te taktığı yüzükler ise "nişan" söylentilerini beraberinde getirmişti. Tokel, bu yüzüklerin ilişkilerinin bir sembolü olduğunu söyleyerek evliliğe sıcak baktığını, hatta "Doğru zamanda evlendiğim kişinin Bertuğ olmasını umuyorum" sözleriyle ilişkinin ne kadar ciddi olduğunu dile getirmişti.

Ancak çiftin ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona ermiş, Tokel bir programda ayrılığın Yıldırım tarafından bir mesajla gerçekleştiğini ve gerekçe olarak "Senin magazinin, benim işimin önüne geçiyor" sözlerinin kullanıldığını ileri sürmüştü.

BOĞAZ'DA ROMANTİK EVLENME TEKLİFİ

Ayrılıktan sonra milli futbolcunun gönlünü bu kez Portekizli model Oriana Correia Gomes'e kaptırdığı ortaya çıktı. Miss Universe Spain'de finale kalan Correia, modellik başarıları ve sosyal medya içerikleriyle geniş bir kitle tarafından takip ediliyor.

Yıldırım, Temmuz ayında sosyal medyada birlikte paylaştıkları fotoğraflarla duyurduğu yeni ilişkisini bir adım ileri taşıdı. Ünlü futbolcunun teknede romantik bir ortamda Correia'ya evlilik teklif ettiği anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi gördü.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN ÖZEL HAYATINDAKİ GELİŞMELER...

Fenerbahçe'nin genç yeteneği İsmail Yüksek, mimar sevgilisi Esin Matraş ile aşkını gözler önüne serdi.

Çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik akşam yemeği fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi verdi.

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düştü.

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum geldi.

Yeşil sahalarda 25 yıldır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaştı.

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, eşi Nur Uysal'la birlikte 2. bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Uysal paylaşımına "Ailemiz büyüyor" notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.