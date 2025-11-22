Trend
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'dan sürpriz! Portekizli model sevgilisine Boğaz'da evlenme teklifi etti
Milli yıldız Bertuğ Yıldırım, eski aşkı Ala Tokel'le yaşadığı fırtınalı dönemin ardından aşk defterinde yeni bir sayfa açtı. Yakışıklı futbolcunun, Portekizli model Oriana Correia Gomes'e Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı öğrenildi. Romantik anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 22.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 12:53