Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisine Boğaz'da evlenme teklifi etti | Video
22.11.2025 | 14:36
Milli yıldız Bertuğ Yıldırım'ın, Portekizli model Oriana Correia Gomes'e Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı öğrenildi. Romantik anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
00:31
01:02
00:56
00:31
00:39
00:10
Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi 18.11.2025 | 20:14
00:58
00:49
07:53
Muazzez Abacı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi | Video 17.11.2025 | 15:47
01:45
Muazzez Abacı için Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi | Video 17.11.2025 | 13:05
00:31
Esra Erol’un oğlu annesine elleriyle sufle hazırladı! İşte o anlar! 16.11.2025 | 19:33
08:29
07:24
Dostları, Muazzez Ersoy'u anlattı | Video 16.11.2025 | 14:25
02:52
Muazzez Abacı'ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video 16.11.2025 | 12:12
00:46
Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video 10.11.2025 | 13:28
01:16
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video 10.11.2025 | 11:11
00:57
Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu! 09.11.2025 | 20:20
00:16
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan paylaşım: Bir tek büyükleri yok! 09.11.2025 | 19:11
01:06
Muazzez Ersoy Nijeryalı hayranıyla şarkı söyledi | Video 09.11.2025 | 15:11