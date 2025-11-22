Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Portekizli model sevgilisine Boğaz'da evlenme teklifi etti | Video

22.11.2025 | 14:36

Milli yıldız Bertuğ Yıldırım'ın, Portekizli model Oriana Correia Gomes'e Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı öğrenildi. Romantik anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.