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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: “Tarif edilemez bir duygu” 

Yeşil sahalardaki performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi Oriana Yıldırım ile birlikte Zincirlikuyu'da görüntülenen ünlü futbolcu, kucağına aldığı yeni doğan bebeğiyle babalık heyecanını paylaştı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 07:55
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğin ardından Miss Universe Spain yarışmasında finale kalmasıyla tanınan Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştirmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

İlişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla ilan eden ikili, geçtiğimiz yılın kasım ayında bir teknede gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından evlilik yolunda ilk büyük adımı atmıştı. Teklifin ardından fazla zaman kaybetmeyen ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sade bir nikah töreniyle sessiz sedasız dünyaevine girmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Evliliklerinin hemen ardından bebek beklediklerini duyuran ikiliden Bertuğ Özgür Yıldırım, baba olacağını "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir" sözleriyle hayranlarına ilan etmişti.

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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

MİLLİ FUTBOLCU BABA OLDU!

Çiftin heyecanla beklediği erkek bebekleri temmuz ayında dünyaya gelmişti. Babalık ve annelik sevincini yakın çevreleriyle paylaşan Bertuğ ve Oriana Yıldırım, oğullarına "Fernando Savaş" adını vermişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Son olarak ünlü futbolcu Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu'da görüntülendi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Yeni doğan bebekleriyle alışveriş turuna çıkan çift, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Yıldırım çifti, "Tarif edilemez bir duygu yaşıyoruz. Çok mutluyuz'' diye konuştu.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN ÖZEL HAYATINDAKİ GELİŞMELER...

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe'nin genç yeteneği İsmail Yüksek, mimar eşi Esin Matraş ile aşkını gözler önüne sermişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik akşam yemeği fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıkmıştı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi vermişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaşmıştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düşmüştü.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum gelmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katılmıştı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulunmuştu.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza atmıştı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mario Lemina, 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan ünlü model Fanny Neguesha ile Haziran 2026'da dünyaevine girmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlanmıştı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

BATUHAN KÖR

2020 Türkiye güzeli ve oyuncu olan Elif Yılmaz, 4 yıldır Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Kör'le aşk yaşıyordu.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Uzun süredir birlikte olan ikili, mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Çift, Bursa'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirmişti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: Tarif edilemez bir duygu

Doğa içinde, sade ama zarif bir konseptte düzenlenen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakınları ve arkadaşlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katılmıştı.