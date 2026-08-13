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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: “Tarif edilemez bir duygu”
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın hayatı değişti! Çiçeği burnunda babanın büyük mutluluğu: “Tarif edilemez bir duygu”
Yeşil sahalardaki performansıyla adından söz ettiren milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde eşi Oriana Yıldırım ile birlikte Zincirlikuyu'da görüntülenen ünlü futbolcu, kucağına aldığı yeni doğan bebeğiyle babalık heyecanını paylaştı.
Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 07:55