Geçtiğimiz hafta spor salonunda karnıyla ağırlık çalışırken görüntü paylaşan Yenigül'ün bu hareketleri yeni bir tartışmaya neden oldu. Birçok kişi güzel oyuncunun yaptığı bu hareketleri tehlikeli bulurken, bazıları da düzenli spora devam etmesinin bu süreci daha rahat geçirmesini sağlayacağını savundu. Birçok kişi ise "Böyle ağırlık kaldırmak tehlikeli değil mi? Biz korkudan ağır poşetleri bile kaldırmıyorduk" diye yorum yaptı.