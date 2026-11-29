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Milli futbolcu Cengiz Ünder baba olmaya hazırlanıyor! 5.5 aylık hamile eşi Bilge Yenigül'ün ağır antrenmanı gündem oldu: Uzmanlar son noktayı koydu...
Milli futbolcu Cengiz Ünder baba olmaya hazırlanıyor! 5.5 aylık hamile eşi Bilge Yenigül'ün ağır antrenmanı gündem oldu: Uzmanlar son noktayı koydu...
Milli futbolcu Cengiz Ünder ile eşi Bilge Yenigül, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Son olarak 5,5 aylık hamile olan Yenigül'ün spor salonunda ağırlık çalıştığı anlar sosyal medyada tartışma başlatırken, kadın doğum uzmanları hamilelikte egzersiz konusunda merak edilenleri anlattı.
Giriş Tarihi: 29.11.2026 06:23