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Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Yeşil sahaların genç yıldızı Bertuğ Yıldırım ile Portekizli model eşi Oriana Correia Gomes'ten müjdeli haber geldi. İlk kez ebeveynlik heyecanı tadan ünlü çift, yeni doğan erkek bebekleriyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açarken, oğullarına koydukları o dikkat çekici isim kısa sürede büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 08:45
Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Milli futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğin ardından Miss Universe Spain yarışmasında finale kalmasıyla tanınan Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile hayatını birleştirmişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

İlişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla ilan eden ikili, geçtiğimiz yılın kasım ayında bir teknede gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından evlilik yolunda ilk büyük adımı atmıştı. Teklifin ardından fazla zaman kaybetmeyen ünlü çift, geçtiğimiz aylarda sade bir nikah töreniyle sessiz sedasız dünyaevine girmişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Evliliklerinin hemen ardından bebek beklediklerini duyuran ikiliden Bertuğ Özgür Yıldırım, baba olacağını "Bazen en büyük mutluluklar, en sessiz zamanlarda gelir. Ve insanın kurduğu en güzel takım, ailesidir" sözleriyle hayranlarına ilan etmişti.

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Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

MİLLİ FUTBOLCU BABA OLDU!

Portekizli model Oriana Correia Gomes ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden milli futbolcu, bu kez saha dışından gelen en mutlu haberiyle gündeme oturdu. Çiftin heyecanla beklediği erkek bebekleri dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenildi.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Yakın çevreleriyle mutluluklarını paylaşan çiçeği burnunda anne ve babanın, yeni doğan oğullarına verdikleri isim ise kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti. Bebeklerine "Fernando Savaş" adını veren Bertuğ ve Oriana Yıldırım'ın bu farklı ve anlamlı isim tercihi, sosyal medyada ses getirdi.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN ÖZEL HAYATINDAKİ GELİŞMELER...

İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe'nin genç yeteneği İsmail Yüksek, mimar sevgilisi Esin Matraş ile aşkını gözler önüne sermişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik akşam yemeği fotoğrafıyla takipçilerinin beğenisini toplamıştı.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

DRİES MERTENS

Galatasaray'da forma giydiği dönemde hem performansıyla hem de sempatik tavırlarıyla gönüllerde taht kuran Dries Mertens eşi Katrin Kerkhofs, oğlu Ciro ve birkaç ay önce dünyaya gelen minik kızları Lulu dünya turuna çıkmıştı.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Sarı-kırmızılı taraftarların "efsane yenge" diye andığı Katrin, uzun süredir hayalini kurduğu yolculuğu sosyal medya hesabından duyurarak hayranlarına haberi vermişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

"İLK DURAK BALİ"

Enerjisi, samimiyeti ve paylaşımlarıyla Galatasaray camiası tarafından hala büyük bir sevgiyle takip edilen Katrin, turdan ilk kareleri Instagram'da paylaşmıştı. Katrin Kerkhofs yayınladığı karelere ise, "Uzun zamandır hayal ettiğimiz dünya gezimiz sonunda başladı ilk durak Bali. İki minikle dünyanın öbür ucuna giderken inişli çıkışlı bir kaç gün batımından sonra ilk gün batımımızla ödüllendirildik" notunu düşmüştü.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Eski yengenin paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alırken, Türk futbolseverlerden de birçok yorum gelmişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirmişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşmişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katılmıştı.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulunmuştu.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza atmıştı.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etmişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mario Lemina, 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan ünlü model Fanny Neguesha ile Haziran 2026'da dünyaevine girmişti.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

SAMET AKAYDIN

Oyuncu Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlanmıştı.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

BATUHAN KÖR

2020 Türkiye güzeli ve oyuncu olan Elif Yılmaz, 4 yıldır Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Kör'le aşk yaşıyordu.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Uzun süredir birlikte olan ikili, mutluluklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

Çift, Bursa'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirmişti.