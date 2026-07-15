Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...

MİLLİ FUTBOLCU BABA OLDU!

Portekizli model Oriana Correia Gomes ile evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden milli futbolcu, bu kez saha dışından gelen en mutlu haberiyle gündeme oturdu. Çiftin heyecanla beklediği erkek bebekleri dünyaya gelirken, anne ve bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenildi.