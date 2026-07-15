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Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...
Milli futbolcu cephesinden müjde geldi: Bertuğ Yıldırım baba oldu! Minik bebeklerine verdikleri isim şaşırttı...
Yeşil sahaların genç yıldızı Bertuğ Yıldırım ile Portekizli model eşi Oriana Correia Gomes'ten müjdeli haber geldi. İlk kez ebeveynlik heyecanı tadan ünlü çift, yeni doğan erkek bebekleriyle hayatlarında yepyeni bir sayfa açarken, oğullarına koydukları o dikkat çekici isim kısa sürede büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 08:42
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 08:45