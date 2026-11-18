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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu soluğu mahkemede aldı! Kripto şirketine 2.5 milyonluk imaj davası açtı!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu soluğu mahkemede aldı! Kripto şirketine 2.5 milyonluk imaj davası açtı!
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, fotoğraflarını izinsiz ve ticari amaçla kullandığı gerekçesiyle kripto varlık platformu Velvet'e 2,5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Daha önce BtcTurk ile de mahkemelik olan yıldız futbolcu, bu kez imaj hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 06:19