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Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! 'Her yaz köyümüze gideriz'
Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! "Her yaz köyümüze gideriz"
Galatasaray'ın kalecisi ve milli futbolcu Uğurcan Çakır, eşi Kübra Çakır ile birlikte yaz aylarını Karadeniz'de geçirmeyi gelenek haline getirdi. Çift, çocuklarının aile büyükleriyle iç içe, köy yaşamını deneyimleyerek büyümesine önem veriyor.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 06:27