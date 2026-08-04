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Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! "Her yaz köyümüze gideriz"

Galatasaray'ın kalecisi ve milli futbolcu Uğurcan Çakır, eşi Kübra Çakır ile birlikte yaz aylarını Karadeniz'de geçirmeyi gelenek haline getirdi. Çift, çocuklarının aile büyükleriyle iç içe, köy yaşamını deneyimleyerek büyümesine önem veriyor.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 04.08.2026 06:21 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 06:27
Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

Galatasaray'ın kalecisi, milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır, her yıl yaz aylarında rotalarını Karadeniz kıyılarına çeviriyor.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

Çift, çocukları Kuzey ve Elis'in geniş aile ortamını yaşayarak büyümesini istiyor.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

Ünlü futbolcunun memleketi Trabzon'a ve Kübra Hanım'ın memleketi Gümüşhane'ye gidip köylerini ziyaret ediyorlar.

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Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

Kübra Çakır, "Her sene olduğu gibi bu sene de köyümüze geldik. Çocuklarımız kuzenleriyle oynuyor. Biz de akrabalarımızla hasret gideriyoruz" dedi.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

BAYBURT'A GİTMİŞTİ

Geçen günlerde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tatil tercihiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

LÜKSÜ DEĞİL KÖYÜNÜ SEÇTİ

Lüks tatil merkezleri yerine memleketi Bayburt'taki köyünü seçen yıldız futbolcu, yoğun futbol temposunun ardından doğayla baş başa kalmayı seçmişti.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

Özüne ve köklerine bağlılığını bir kez daha gösteren Çalhanoğlu, köyünde balık tutarak doğayla iç içe sakin ve huzurlu anların tadını çıkarmıştı.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

Köyünde balık tutarak keyifli vakit geçiren Çalhanoğlu'nun mütevazı tatil görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi görmüştü.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, başarılı futbol kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da örnek bir tablo çiziyor.

Hakan Çalhanoğlu ile 2017 yılında Sinem Çalhanoğlu ile dünyaevine girdi.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

Ünlü futbolcu, eşiyle birlikte mutlu bir evlilik sürdürürken Liya, Ayaz ve Asil Can adında üç çocuğuyla birlikte keyifli bir aile hayatı yaşıyor. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Çalhanoğlu, özel hayatındaki mutluluğuyla da dikkat çekiyor.

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Milli futbolcu Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır Karadeniz kıyılarını gezdi! Her yaz köyümüze gideriz
FEDON KALYONCU VE EŞİ