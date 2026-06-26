Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

1994 yılında Mohamed Hadid ile evlenen Yolanda Hadid, bu evlilikten Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in annesi oldu. Çift 2000 yılında yollarını ayırsa da aile bağlarını korumaya devam etti. Hadid, 2011-2017 yılları arasında ise müzisyen David Foster ile evliydi.