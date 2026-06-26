Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

Kali Beach'te denizin tadını çıkaran çifte, milli voleybolcu Cansu Özbay da eşlik etti. Gün boyunca birlikte vakit geçiren Sıla Çalışkan ve Emre Yanık, plaj keyfinin ardından sahilde el ele yürüyerek romantik anlar yaşadı. Milli voleybolcu Sıla Çalışkan, nişanlısı ve voleybol milli takımlarının istatistik antrenörü Emre Yanık ile yaz tatili için rotasını Çeşme'ye çevirdi. YOLANDA HADİD NİŞANLANDI Öte yandan Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid, bir kez daha evlilik hazırlığıyla gündeme geldi. 62 yaşındaki eski model ve televizyon kişiliği Yolanda Hadid'in, emlak geliştiricisi Randy Kendrick ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Uzun süredir birlikte olan çiftin ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği biliniyor. Hadid'in daha önce iş insanı Joey Jingoli ile nişanlı olduğu, ancak bu ilişkiyi geçtiğimiz yıl sessiz bir şekilde noktaladığı ortaya çıkmıştı. Özel yaşamını basından uzak tutmasıyla bilinen Yolanda Hadid, geçmişte de ilişkileriyle magazin gündeminde yer almıştı. 1994 yılında Mohamed Hadid ile evlenen Yolanda Hadid, bu evlilikten Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in annesi oldu. Çift 2000 yılında yollarını ayırsa da aile bağlarını korumaya devam etti. Hadid, 2011-2017 yılları arasında ise müzisyen David Foster ile evliydi. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler… DUA LİPA-CALLUM TURNER ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN CENK TOSUN - ECE TOSUN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ