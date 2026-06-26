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Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan, milli takımın istatistik antrenörlerinden nişanlısı Emre Yanık ile yaz tatiline Çeşme'de başladı. Çift, sezonun ilk tatil günlerinde nişan yorgunluğunu atıyor.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 09:06 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 09:08
Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

Kali Beach'te denizin tadını çıkaran çifte, milli voleybolcu Cansu Özbay da eşlik etti.

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

Gün boyunca birlikte vakit geçiren Sıla Çalışkan ve Emre Yanık, plaj keyfinin ardından sahilde el ele yürüyerek romantik anlar yaşadı.

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan, nişanlısı ve voleybol milli takımlarının istatistik antrenörü Emre Yanık ile yaz tatili için rotasını Çeşme'ye çevirdi.

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Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

YOLANDA HADİD NİŞANLANDI

Öte yandan Süper model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid, bir kez daha evlilik hazırlığıyla gündeme geldi.

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

62 yaşındaki eski model ve televizyon kişiliği Yolanda Hadid'in, emlak geliştiricisi Randy Kendrick ile hayatını birleştirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

Uzun süredir birlikte olan çiftin ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği biliniyor.

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

Hadid'in daha önce iş insanı Joey Jingoli ile nişanlı olduğu, ancak bu ilişkiyi geçtiğimiz yıl sessiz bir şekilde noktaladığı ortaya çıkmıştı. Özel yaşamını basından uzak tutmasıyla bilinen Yolanda Hadid, geçmişte de ilişkileriyle magazin gündeminde yer almıştı.

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

1994 yılında Mohamed Hadid ile evlenen Yolanda Hadid, bu evlilikten Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in annesi oldu. Çift 2000 yılında yollarını ayırsa da aile bağlarını korumaya devam etti. Hadid, 2011-2017 yılları arasında ise müzisyen David Foster ile evliydi.

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Milli voleybolcu Sıla Çalışkan ile Emre Yanık sezonu açtı! Taze nişanlıların tatil keyfi!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER