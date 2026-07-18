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Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

İkinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Dila Tarkan, bebek partisi düzenledi. Evinin bahçesinde pazar yeri konseptli bir etkinlik hazırlayan Tarkan, meyve-sebze motifli kıyafetleri ve pazar çantasıyla da davetlileri şaşırttı

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 18.07.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 07:49
Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Sosyetenin ünlü isimlerinden Dila Tarkan, iş insanı Dağhan Doğruer ile Mart 2022 tarihinde evlendi. Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in bu mutlu evliliğinden Luca Kartal Doğruer, 27 Ağustos 2022 tarihinde dünyaya geldi.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Dila Tarkan, ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor. Tarkan, önceki gün evinin bahçesinde bebek partisi düzenledi. Tüm arkadaşlarını kutlamaya çağıran Tarkan, aksesuvarlarıyla herkesi şoke etti.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Kutlama için pazar yeri konsepti kuran Tarkan, elbisesine ve ayakkabısına meyve sebze motifleri yaptırdı. Bununla da yetinmeyen Tarkan, şapka olarak bir pazar çantası tasarlattı. Sosyetik isim; patlıcan, üzüm, portakal, elma, sarımsak, domates ve daha birçok ürünün bulunduğu figürleri özel olarak yaptırdı. Konukları ilginç şapkasıyla karşılayan Tarkan, herkesi gülme krizine soktu.

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Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

2022 yılının Ağustos ayında ilk çocukları olan oğulları Luca Kartal'ı kucağına alan Dila Tarkan'ın ikinci bebeği kız olacak. Tarkan ve eşi Dağhan Doğruer, geçtiğimiz aylarda kızlarının cinsiyetini öğrendiklerinde arkadaşlarına görkemli bir parti vermişti.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

EĞLENCELİ YARIŞMALAR DÜZENLENDİ
Etkinlikte tüm bahçe pazar yerine döndü. File poşetlerini alanlar, kurulan tezgahlardan istedikleri ürünleri seçti. Partide eğlenceli yarışmalar da düzenlendi. Konukların bir kısmının gözü bağlandı ve diğer kişiler bebek rolünü üstlendi. Ellerine bebekler için hazırlanan meyve pürelerini alanlar, arkadaşlarına gözleri bağlı bir şekilde yedirmeye çalışınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

SEVİNDİREN HABER!

Ünlü çiftten sevindiren haber geldi.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİ

Ünlü çift, ikinci çocukları olacağı müjdesini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

POZLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Dila Tarkan ve Doğruer, oğullarıyla birlikte pozlar vererek sosyal medyaya adeta damga vurmuştu.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

KARNI BELİRGİNLEŞMEYE BAŞLAMIŞTI

Dila Tarkan'ın karnının belirginleşmeye başladığı da dikkatlerden kaçmamıştı.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ YAĞMIŞTI

Ünlü çift, bu güzel anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer, bebeklerinin cinsiyetini paylaşmıştı.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

CİNSİYET PARTİSİ DÜZENLEMİŞTİ

Ünlü çift, cinsiyet partisi düzenlemişti.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILMIŞTI

Çiftin partisine ünlü isimler de katılmıştı.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR

Ünlü çift cinsiyetlerini açıklamıştı. Çift, kız bebek bekliyor.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

PASTALARI DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dila Tarkan ve Doğruer'in cinsiyet partisindeki pastası da dikkatlerden kaçmamıştı.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

İŞTE O POZ!

Dila Tarkan, bugün büyüyen karnıyla poz verdi. İşte o paylaşım!

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

KIZ KARDEŞİ İLK ÇOCUĞUNU KUCAĞINA ALDI

Dila Tarkan'ın kız kardeşi Sima Tarkan da ilk çocuğunu geçtiğimiz aylarda kucağına aldı.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

BU POZLARLA DUYURMUŞLARDI

Sima Tarkan da hamileliğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

İşte ünlü isimlerin sizler için derlediğimiz kardeşleri....

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i olarak izleyici karşısına çıkan Burak Özçivit'in ünü ülke sınırlarını çoktan aştı.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de dikkat çekiyor.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in Karan ile Kerem adında iki de oğlu var.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Burak Özçivit'in özel hayatı hayranlarının markajında.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan yakışıklı oyuncu daima sosyal medyanın merak edilen ünlü isimlerinden olmayı başarıyor.

Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Özellikle Burak Özçivit'in paylaşımlarında kız kardeşi Burçun'u görenler söylemeden edemiyor.