Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!

Kutlama için pazar yeri konsepti kuran Tarkan, elbisesine ve ayakkabısına meyve sebze motifleri yaptırdı. Bununla da yetinmeyen Tarkan, şapka olarak bir pazar çantası tasarlattı. Sosyetik isim; patlıcan, üzüm, portakal, elma, sarımsak, domates ve daha birçok ürünün bulunduğu figürleri özel olarak yaptırdı. Konukları ilginç şapkasıyla karşılayan Tarkan, herkesi gülme krizine soktu.