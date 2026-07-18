Trend
Galeri
Trend Magazin
Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!
Milyonluk villada semt pazarı! Ünlü sosyetiğin akıllara durgunluk veren bebek partisi görüntüleri sızdı!
İkinci bebeğine kavuşmak için gün sayan Dila Tarkan, bebek partisi düzenledi. Evinin bahçesinde pazar yeri konseptli bir etkinlik hazırlayan Tarkan, meyve-sebze motifli kıyafetleri ve pazar çantasıyla da davetlileri şaşırttı
Giriş Tarihi: 18.07.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 07:49