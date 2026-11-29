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Milyonluk yatırımının adresi şaşırttı! Ünlü rapçi Sefo yeni hayatı için kolları sıvadı: Bakın köyde artık ne yapacak!
Milyonluk yatırımının adresi şaşırttı! Ünlü rapçi Sefo yeni hayatı için kolları sıvadı: Bakın köyde artık ne yapacak!
"Bilmem Mi?", "Isabelle" ve "Affettim" gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan rapçi Sefo, bu kez müzik kariyerinin dışındaki bir yatırımla gündeme geldi. Satın aldığı köy evi için harekete geçen rapçi yeni yaşam alanı için de paraya kıydı!
Giriş Tarihi: 29.11.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 29.11.2026 10:37