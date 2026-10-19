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Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Geçen yıl ağustos ayında eşi, iş insanı Bülent Erdoğan'ı kaybeden Fatoş Seğmen (44) geçen cumartesi de 4,5 yaşındaki kızı Alya Erdoğan'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Fatoş Seğmen, minik kızının vefatı sonrası yürek burkan açıklamalarda bulundu. İşte Fatoş Seğmen'in o açıklamalarının detayları!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 19.10.2026 22:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 22:13
Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

44 yaşındaki Eski Türkiye Güzeli Fatoş Seğmen, yaşadığı büyük kayıpla gündeme geldi. Ünlü isim, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

"HER ZAMAN KALBİMDE YAŞAYACAKSIN MELEĞİM"

Kızına duyduğu sevgiyi ve tarifsiz acısını dile getiren Seğmen'in veda sözleri yürekleri burkmuştu. Biricik kızına seslenen ünlü isim, anneliğin hayatındaki en özel duygu olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum, her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim 🙏🙏🙏❤️"

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Fatoş Seğmen, paylaşımında kızının vefat ilanına da yer verdi. İlanda, Bülent Erdoğan ve Fatoş Erdoğan'ın kızları Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirtiilmişti:

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Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Alya Erdoğan'ın cenazesinin, Narlıdere Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verileceği duyurulmuştu.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

AÇIKLAMALARIYLA YÜREK BURKTU

Eski manken Fatoş Seğmen, yaşadığı acı sonrası ilk kez konuştu. Fatoş Seğmen'in yaptığı açıklamalar adeta yürek burktu.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

"İKİ KEZ ENTÜBE EDİLDİ"

Fatoş Seğmen yaşadığı acıyla ilgili, "Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4,5 yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya'ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. 2 kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat'ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs'ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme'de çok güzel bir yaz geçirdik."

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

"RUTİN KONTROLDE BİR VİRÜS KAPTIĞI ANLAŞILDI"

Ayrıca Seğmen, "Ancak rutin kontrolde bir virüs kaptığı anlaşıldı. Sol akciğeri tamamen kapandı. Ventilatör desteğiyle yaşatılıyordu. Hiçbir özel hastane Alya'yı almadı. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. O iğneleri olmaktan, aynı süreçleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım attım, haberi geldi.

"BAZEN NE KADAR SAVAŞIRSAN SAVAŞ SONUCU DEĞİŞTİREMİYORSUN…"

"Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi. Ondan o bencilliği de isteyemezdim. Bazen ne kadar savaşırsan savaş sonucu değiştiremiyorsun…"

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

"HAYATTAN VAZGEÇMEYECEĞİM"

Kızının anılarıyla ayakta kalmaya çalıştığını belirten Fatoş Seğmen "Acım çok yeni, ağlama krizleri geçiriyorum. Alya ağlamamı hiç istemezdi, gözyaşlarımı kendisi silerdi. Bu nedenle yaşamaktan vazgeçmeyeceğim. O benim için ölümsüz. Çok akıllıydı benim evladım. Mutlaka bir gün kavuşacağız. Bana annelik gibi muhteşem bir duyguyu yaşattı. Mümkün olsa ona kalbimi verirdim ama olmadı işte…" dedi.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Onlar hayatlarının en zor sınavını verdi… Kimisi kanserden kimisi de doğuma bir hafta kala vefat etti... İşte evlat acısıyla sarsılan ünlü isimler!

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Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

LENFOMA KANSERİNE YENİK DÜŞMÜŞTÜ

Bir dönemin en ünlü mankenlerinden olan Ebru Şallı'nın 9 yaşındaki oğlu Pars, 2020 yılında 4 yıldır savaştığı lenfoma kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, altıncı ölüm yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Pars ile fotoğraflarını sayfasında paylaşan Ebru Şallı altına yazdığı duygusal notla yürekleri yaktı.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

"TARİFİ YOK"

Şallı paylaşımına, "Kalbim , Ponçiğim 1 yıl daha sensiz geçti… Ben seninleyim canım oğlum hep .. Çok özlüyorum çok tarifi yok. Bugün tek dileğim bu gece onu rüyamda göreyim. Lütfen çocuklar ölmesin artık çok çok üzgünüm" notunu düştü.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

EGE KÖKENLİ

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Ege Kökenli, yaşadığı büyük acıyla sevenlerini derinden üzmüştü.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Hamileliğinin 22. haftasında, 22 Mayıs 2025'te henüz 5 aylık bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süre gözlerden uzak bir süreç geçirmişti.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

CİHAT TAMER

Türk tiyatro ve sinemasının 81 yaşındaki usta ismi Cihat Tamer 57 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Kanser tedavisi gören Atilla Tamer'in uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

HÜLYA YİĞİTALP

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp'in 31 yaşındaki oğlu Yiğit Tokbey'in kaybıyla yıkılmıştı.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta ABD'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

DEMET AKALIN

Okan Kurt ile 2012 yılında evlenen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aynı acıyı 2 kez yaşamıştı. İlk olarak evlendikten kısa süre sonra hamile olduğu haberini alan güzel isim, birkaç hafta sonra çocuğunun düştüğü haberiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İkinci çocuğuna beş haftalık hamileyken şiddetli bir kanama geçiren Demet Akalın, tekrardan bebeğini kaybetti.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Demet Akalın, 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getirdi.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

SEDA SAYAN

3 haftalık hamileyken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seda Sayan, ağır bir kanama geçirerek bebeğini kaybetmişti. Sayan bu acı kaybından sonra uzun süre kimseyle görüşmemişti.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

ENGİN YÜKSEL

Oyuncu Engin Yüksel'de 28 aylık oğlunun kaybını yaşamıştı.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oğlu Çınar Aziz'in yaşamını yitirmişti.

Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, geçtiğimiz Temmuz ayında vefat etmişti.