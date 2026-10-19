Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!

"RUTİN KONTROLDE BİR VİRÜS KAPTIĞI ANLAŞILDI"

Ayrıca Seğmen, "Ancak rutin kontrolde bir virüs kaptığı anlaşıldı. Sol akciğeri tamamen kapandı. Ventilatör desteğiyle yaşatılıyordu. Hiçbir özel hastane Alya'yı almadı. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. O iğneleri olmaktan, aynı süreçleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım attım, haberi geldi.

"BAZEN NE KADAR SAVAŞIRSAN SAVAŞ SONUCU DEĞİŞTİREMİYORSUN…"

"Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi. Ondan o bencilliği de isteyemezdim. Bazen ne kadar savaşırsan savaş sonucu değiştiremiyorsun…"