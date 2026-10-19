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Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!
Minik kızının acısıyla sarsılmıştı! Fatoş Seğmen’den yürek yakan açıklama: Mümkün olsa kalbimi verirdim!
Geçen yıl ağustos ayında eşi, iş insanı Bülent Erdoğan'ı kaybeden Fatoş Seğmen (44) geçen cumartesi de 4,5 yaşındaki kızı Alya Erdoğan'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Fatoş Seğmen, minik kızının vefatı sonrası yürek burkan açıklamalarda bulundu. İşte Fatoş Seğmen'in o açıklamalarının detayları!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 22:05
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 22:13