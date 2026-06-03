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Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, minik kızı Sora'yla ilk kez düzenlenen bir etkinliğe katıldı. İrem Helvacıoğlu, sosyal medyada paylaşımlarıyla adeta yine kalpleri ısıttı. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 03.06.2026 20:21 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 20:30
Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Magazin dünyasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen İrem Helvacıoğlu, fırtınalı bir sürecin ardından adeta küllerinden doğuyor. İşletmeci Ural Kaspar ile yollarını resmi olarak ayıran güzel oyuncu, boşanma masasında verdiği o kararlı mücadeleyle herkesin takdirini toplamıştı. Nafaka ve tazminat haklarından vazgeçerek kızı Sora'nın kendi soyadını taşımasını sağlayan Helvacıoğlu, bu büyük "soyadı hamlesi" ile yeni hayatının ilk imzasını atmıştı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Tüm bu fırtınalı süreci geride bırakan Helvacıoğlu, artık tüm vaktini ve enerjisini kızı Sora'ya ayırıyor. Sosyal medya hesabından kızıyla eğlenceli anlarını sık sık paylaşan ünlü isim, son olarak yayınladığı kareyle takipçilerini gülümsetmişti.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

"ÇİÇEK TARLAM"

Minik kızı Sora'nın salıncakta keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Helvacıoğlu, gönderisine 'Çiçek tarlam' notunu düşmüştü. Ünlü oyuncunun bu samimi paylaşımı, kısa sürede sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.

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Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Geçtiğimiz günlerde de kızının oyun anlarını takipçileriyle paylaşan Helvacıoğlu, minik Sora'nın her nesneyi keşfetme merakını esprili bir dille özetlemişti. Paylaşımına, "Yemek dışında her şeyin tadına bakılıyor" notunu düşen güzel oyuncunun bu samimi "annelik hali" kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

BUGÜN ETKİNLİĞE KATILDI

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, bugün bir etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncu, etkinliğe yalnız katılmadı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

İLK KEZ KIZIYLA BİR ETKİNLİĞE KATILDI

İrem Helvacıoğlu etkinliğe kızıyla katılarak takipçilerini şaşırttı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

KALPLERİ ISITAN O PAYLAŞIMLAR

İrem Helvacıoğlu'nun minik kızı Sora'yla yaptığı paylaşım da kalperi adeta ısıttı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

PEKİ BOŞANMA SÜRECİNDE NELER OLMUŞTU?

Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Ancak bu mutlu aile tablosu kısa sürdü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Sora adında 6 aylık bir kızları var.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın 1.5 yıllık evliliği, magazin dünyasını sarsan şok bir protokolle sona erdi! Altı aylık kızları Sora'nın velayetini alan Helvacıoğlu'nun, nafaka ve tazminat talebinden vazgeçmesi karşılığında kızına kendi soyadını vermesi "yok artık" dedirtti.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Sosyal medyada yankı uyandıran bu "soyadı resti" kısa sürede sanat dünyasında bir dayanışma dalgasına dönüştü. İrem Helvacıoğlu'nun kızı Sora için aldığı bu kararlı tutum, magazin dünyasının ünlü isimlerini de harekete geçirdi. Bu dayanışma zincirine eklenen isimlerden biri de ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

"ŞURAYA BİR HAYRANLIK BIRAKIYORUM"

Meslektaşının kararlı duruşuna kayıtsız kalmayan Vuslateri, sosyal medya hesabından paylaştığı; "Şuraya bir alkış, şuraya bir destek, bir de hayranlık bırakıyorum" notuyla Helvacıoğlu'nun yanında olduğunu ilan etti.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

"Soyadı restine" ilk destek veren isim ise ünlü sanatçı Işın Karaca olmuştu.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

"BİZ ASLANLAR GİBİ KENDİ SOYADIMIZLA YETİŞTİRİRİZ!"

Helvacıoğlu'nun yaşadığı sürece sessiz kalmayan Karaca, oyuncuya şu sözlerle arka çıkmıştı:

"Erkeği kadını kalmamış bu işin... Ama bil ki biz kadınlar aslanlar gibi evlatlar yetiştiriyoruz. Hem de kendi soyadımızla!!!"

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Karaca'nın bu çıkışı, sosyal medyada kadın dayanışmasının sembolü haline gelirken; bir annenin çocuğuna kendi soyadını vermesinin maddi yükümlülüklerden daha kıymetli olduğu mesajını bir kez daha gündeme taşımıştı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Dün paylaştığı "Parlıyorsun, ışıldıyorsun" temalı videonun ardından, bugün adeta küllerinden doğan bir İrem Helvacıoğlu gördük. Çığ gibi büyüyen destek mesajlarına kayıtsız kalamayan güzel oyuncu, Instagram hesabından gülümsediği bir selfie paylaşarak üzerine "You Go Girl" (Yürü Be Kızım) etiketi ekledi.

Kendisine destek olan binlerce kadına seslenen Helvacıoğlu, paylaştığı kareye şu duygu yüklü notu düştü: "Daha da parlamamı sağlayan önce kızım, ailem, arkadaşlarım ve hiç tanımadığım ama çoğunluğu kadın olan herkese teşekkür ederim iyi ki varsınız iyi ki varız şimdi daha da parlıyorum✨"

Kızı Sora için verdiği mücadeleden başı dik ayrılan ünlü oyuncunun bu teşekkürü, zorlu süreci geride bırakıp "şimdi çok daha güçlü" olduğunun en net ilanı oldu!

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

DÜN YAPTIĞI O PAYLAŞIM ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve tazminat ödememek karşılığında kızlarına "Helvacıoğlu" soyadını vermesini kabul etmesi üzerine gelen destek mesajlarının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir Reels videosunu hikayesine ekleyen güzel oyuncu, paylaşımı oldukça manidar sözler içeriyordu.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Videoda, VHS filtreli, eski televizyon efekti verilmiş görüntülerde ağlayan taçlı bir kız çocuğu görülüyor. Görüntülerle birlikte sırasıyla şu metinler geçiyor:

"Parlıyorsun, ışıldıyorsun."

"Kimsenin sana sıradan bir yapıştırıcıymışsın gibi davranmasına izin verme."

"Çünkü sen, simli yapıştırıcısın!"

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Helvacıoğlu'nun bu paylaşımı, eski eşi Ural Kaspar'ın nafaka ve masraf konularındaki tavrıyla kendisini ve kızını "sıradanlaştırma" ve "değersizleştirme" çabasına bir gönderme olarak yorumlandı. Paylaşım, Helvacıoğlu'nun kendi değerini bildiğini ve kimsenin kendisini "sıradan" biri gibi görmesine izin vermeyeceğini, her zaman "simli" bir yapıştırıcı gibi parlayacağını ve kızının geleceği için de bu duruşu koruyacağını ilan ediyor.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Boşanmasının ardından Helvacıoğlu, Instagram profilinden "Kaspar" soyadını kaldırıp, takibi de bırakmıştı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

DETAYLAR BELLİ OLDU

İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar'ın boşanma anlaşmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Çiftin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken, çocuğun soyadı konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

"O ZAMAN SOYADINI DA VERME"

Hürriyet'in haberine göre; Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği öğrenildi.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

"TAZMİNAT VE NAFAKA ÖDEMEM"

İddiaya göre; Ural Kaspar, ayrılık sürecinde oyuncuya "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" dedi. Bunun üzerine Helvacıoğlu da "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti. İşletmeci "Olur" yanıtını verince de boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili madde dahil edildi.

Minik kızıyla ilk kez bir etkinliğe katıldı! İrem Helvacıoğlu’ndan eğlenceli paylaşımlar!

Öte yandan İrem Helvacıoğlu, hem düğün günü hem de düğünden sonra eşi Ural Kaspar'ın oldukça gergin ve kasıntı halleri nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.