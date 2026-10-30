Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır'dan Jülide Kural'a: "Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi"

'O SAATLER NEREDE?'

"Yüzyıllık ata toprağımızın yabancı birine gitmeyeceğine çok sevindim. Ata toprağımız aile içinde kalacak. Jülide Hanım'ın Gül'e vermesi beni gerçekten mutlu etti. Açıklamasındaki diğer konulara gelirsek; dayımın 25 Rolex saati olduğuna dair benim bir söylemim olmamıştı zaten. Ancak başka önemli bir durum var. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Dayımla hastaneye kaldırılmadan önce üç defa arka arkaya yemeğe çıktık. "