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Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır'dan Jülide Kural'a: "Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi"

Kadir İnanır'ın vefatının ardından alevlenen miras krizinde, mahkeme tespitiyle boş çıkan kasalar ve kayıp lüks saatlerin ardındaki karanlık sırlar Levent İnanır'ın şok edici yeni açıklamalarıyla gün yüzüne çıkıyor. Jülide Kural'a yöneltilen cevapsız kalmış ağır iddialar ve ortaya dökülen reddedilmiş evlilik teklifi detayı, usta sanatçının mirası etrafındaki kavgayı geri dönülemez bir yasal boyuta taşıdı.

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TUBA KALÇIK
Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:13
Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

Levent İnanır'ın GÜNAYDIN'a yaptığı açıklamalar medyanın gündemine oturdu. Geçtiğimiz gün Jülide Kural da İnanır'a cevap veren bir açıklama yaptı. Ben de Levent İnanır'a Kural'ın bu açıklamasını sordum.

Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

"Jülide Hanım'ın dede toprağını kuzenim Gül'e bırakmasından son derece mutlu oldum" diyen İnanır sözlerine şöyle devam etti:

Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

'O SAATLER NEREDE?'
"Yüzyıllık ata toprağımızın yabancı birine gitmeyeceğine çok sevindim. Ata toprağımız aile içinde kalacak. Jülide Hanım'ın Gül'e vermesi beni gerçekten mutlu etti. Açıklamasındaki diğer konulara gelirsek; dayımın 25 Rolex saati olduğuna dair benim bir söylemim olmamıştı zaten. Ancak başka önemli bir durum var. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Dayımla hastaneye kaldırılmadan önce üç defa arka arkaya yemeğe çıktık. "

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Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

"Üçünde de farklı farklı saatler ve yüzükler vardı elinde. İkisinde Patek Philippe saat takmıştı. Diğerinde ise altın Rolex vardı. Ve üç görüşmemizde de farklı farklı Atatürk tuğralı altın yüzük vardı. Jülide Hanım, evden para çaldı diyerek çalışanı suçlayınca ben de hukuki yola başvurdum."

Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

"Dayımın eşyalarına mahkeme tedbir koydu, koruma altına aldı. Tedbir koydurduğumda Hakime hanım, avukatımla birlikte dayımın evine gitti. Evde saatleri de yüzükleri de altın çakmakları da yoktu. "

Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

"Yani hiçbir ziynet eşyası yoktu. Dayımın kasasını açtılar, orada da yoktu. Benim gözümle gördüğüm saatleri, yüzükleri nerede? Hiçbiri bulanamadı evde. Jülide Hanım bakalım buna nasıl bir cevap verecek?

Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

Ayrıca, dayımı 28 Haziran'da defnettik, Jülide Hanım 13 Temmuz'da Bodrum'a gitti. Dayımın mezarı Ağustos sonu yapıldı. Yani Bodrum'dan geldikten çok sonra yapıldı. 'Psikolojik tedavi için Bodrum'a gittim' açıklaması bana inandırıcı gelmiyor. "

Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

"İnsanlar İstanbul'a tedavi için geliyor, Bodrum'a ise tatile gidiyorlar. Başka bir şey daha açıklamak istiyorum. Jülide Hanım, 'Evlenmeye sıcak bakmayan bendim' demiş ama kendisi Kadir dayıma evlilik teklifinde bulundu. Hatta 'Benim yeşil pasaportum var, evlenince senin de olacak. Dünyayı gezeriz' dedi. Ama evlilik teklifini dayım kabul etmedi.

Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

Jülide Hanım, işine gelen şeylere cevap vermiş. Mesela 'kan verdiği için kovulan şöföre' dair açıklama yapmadı. Ya da dayım öldükten sonra kendisini havalimanına bırakan dayımın şöförüne 'Tazminatını Kadir'den iste' sözlerine yönelik açıklama yapmadı."

Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır’dan Jülide Kural’a: Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi

"Çünkü hepsi doğru. Son olarak şunu söylemek isterim, ben medyaya her konuştuğumda trollerden linç yiyorum. Bunu da kimlerin yaptırdığını biliyorum. Hukuki olarak da bu noktada hakkımı arayacağım. Trolleri üstüme salarak kimse beni susturamaz. Trollerle gerçekler kapanamaz."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör