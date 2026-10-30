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Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır'dan Jülide Kural'a: 'Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi'
Miras kavgası bitmiyor! Levent İnanır'dan Jülide Kural'a: "Evlenme teklifi etti, dayım kabul etmedi"
Kadir İnanır'ın vefatının ardından alevlenen miras krizinde, mahkeme tespitiyle boş çıkan kasalar ve kayıp lüks saatlerin ardındaki karanlık sırlar Levent İnanır'ın şok edici yeni açıklamalarıyla gün yüzüne çıkıyor. Jülide Kural'a yöneltilen cevapsız kalmış ağır iddialar ve ortaya dökülen reddedilmiş evlilik teklifi detayı, usta sanatçının mirası etrafındaki kavgayı geri dönülemez bir yasal boyuta taşıdı.
Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 08:13