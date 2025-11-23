Miss Universe Türkiye temsilcisi Ceren Arslan’a anlamlı ödül! O dalda birinci seçildi...

Bu yıl Tayland'da düzenlenen Miss Universe 2025 yarışmasında Türkiye'yi temsilen eden Ceren Arslan, kısa sürede herkesin kalbinde koca bir yer edindi. Ancak dünyanın birçok yerinden yarışma için gelen güzeller kıyasıya yarışırken Arslan'ın ilk 30'a girememesi tepkilere neden olmuştu. Yarışmada Meksikalı Fatima Bosch'un birinci olması ise tartışmaları bir hayli alevlendirmişti. Ancak Ceren Arslan jüriler tarafından farklı bir ödüle layık görüldü! Türiye temcilcisi Arslan 'Miss Universe 2025 Sempati Güzeli (Miss Congeniality)' seçildi. Yarışmanın değerli ödüllerinden olan kategoride ön plana çıkan unsurlar, güzellik kraliçesi adaylarının hem kamp içi iletişimleri hem de diğer ülkelerin temsilcilerine karşı tutumları. Yarışmanın ilk gününden beri sosyal medyada da pozitif ve cana yakın tavırlar sergileyen Arslan'ın bu ödüle seçilmesi herkes tarafından takdir topladı. TEPKİ GÖSTERDİ! Ceren Arslan Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle bir video paylaşarak gündeme gelmişti. 'TÜRK BAYRAĞINA İZİN VERİLMEDİ' 26 yaşındaki Arslan, sahnede durduğu sırada kendisini destekleyen bir izleyiciden elindeki Türk bayrağını istedi. Ancak görevli bir personelin bayrağı kendisine vermediği görüldü. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Arslan'a kısa sürede destek mesajları yağdı. Miss Universe adayı Ceren Arslan'dan dikkat çeken paylaşım! 'Türk bayrağına izin verilmedi' | Video EN BÜYÜK İDOLÜ ANNESİYMİŞ! Öte yandan geçtiğimiz günlerde canlı katıldığı programda idolünden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Arslan, en büyük idolünün annesi olduğundan şu sözlerle bahsetmişti: 'İNANILMAZ BİR ANNEM VAR' 'Görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama aile sevgisini çok var bende. İnanılmaz bir annem var onu çok seviyorum. İdol diyince benim aklıma annem geliyor.' Aynı zamanda Ceren Arslan'ın Miss Universe sürecine kendi imkanlarıyla hazırlandığı, yanında özel bir makyöz ve saç artisti bulunmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu noktada devreye giren Demet Akalın şu sözleri söylemişti: 'İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ!' Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu yorumlara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya paylaşımında Arslan'a destek verdi. Akalın, 'İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!' ifadelerini kullanarak milli temsilcinin arkasında olduğunu gösterdi.