Miss Universe adayı Ceren Arslan'dan dikkat çeken paylaşım! "Türk bayrağına izin verilmedi" | Video
20.11.2025 | 12:14
Tayland'da düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Ceren Arslan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arslan, sahnedeyken Türk bayrağını istediği fakat güvenlik görevlisinin bayrağı vermediği anları paylaştı. O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
00:31
00:39
00:10
Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi 18.11.2025 | 20:14
00:58
00:49
07:53
Muazzez Abacı için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi | Video 17.11.2025 | 15:47
01:45
Muazzez Abacı için Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi | Video 17.11.2025 | 13:05
00:31
Esra Erol’un oğlu annesine elleriyle sufle hazırladı! İşte o anlar! 16.11.2025 | 19:33
08:29
07:24
Dostları, Muazzez Ersoy'u anlattı | Video 16.11.2025 | 14:25
02:52
Muazzez Abacı'ya son veda! Dostları yalnız bırakmadı | Video 16.11.2025 | 12:12
00:46
Sinem Kobal’ın yapay zekayla dönüşüm videosu gündem oldu | Video 10.11.2025 | 13:28
01:16
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı | Video 10.11.2025 | 11:11
00:57
Seda Sayan’ın kız kardeşi ameliyat oldu! 09.11.2025 | 20:20
00:16
9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’dan paylaşım: Bir tek büyükleri yok! 09.11.2025 | 19:11
01:06
Muazzez Ersoy Nijeryalı hayranıyla şarkı söyledi | Video 09.11.2025 | 15:11
00:10
Mehmet Aslantuğ sevgilisiyle görüntülendi 08.11.2025 | 21:34
00:11
Neslihan Atagül minik oğluya oyunlar oynadı! 06.11.2025 | 17:56
00:31
Merve Boluğur'dan 'Nurbanu Sultan' paylaşımı | Video 06.11.2025 | 10:21