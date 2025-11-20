Miss Universe adayı Ceren Arslan'dan dikkat çeken paylaşım! "Türk bayrağına izin verilmedi" | Video

20.11.2025 | 12:14

Tayland'da düzenlenecek Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Ceren Arslan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arslan, sahnedeyken Türk bayrağını istediği fakat güvenlik görevlisinin bayrağı vermediği anları paylaştı. O görüntüler sosyal medyada tepki çekti.