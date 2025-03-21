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‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!
‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Kurt Efe dünyaya geldi. Ünlü çiftin oğulları Kurt Efe'yle birlikte oturdukları ev tasarımıyla adeta büyüledi. İşte ünlü çiftin o evi!
Giriş Tarihi: 21.03.2025 19:26
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:26