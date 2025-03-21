‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!

Magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü isimlerin, yaşamlarının yanı sıra yaşadıkları evler de merak ediliyor.

Ekranların ve sahnelerin yıldızları, kendi zevklerine göre tasarladıkları evleri ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Sunucu Çağla Şikel'den sosyetik güzel Yasemin Özilhan'a kadar bir çok ünlü, evleriyle göz kamaştırıyor.