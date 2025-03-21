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‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Kurt Efe dünyaya geldi. Ünlü çiftin oğulları Kurt Efe'yle birlikte oturdukları ev tasarımıyla adeta büyüledi. İşte ünlü çiftin o evi!

Giriş Tarihi: 21.03.2025 19:26 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:26
‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!

Magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü isimlerin, yaşamlarının yanı sıra yaşadıkları evler de merak ediliyor.

Ekranların ve sahnelerin yıldızları, kendi zevklerine göre tasarladıkları evleri ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Sunucu Çağla Şikel'den sosyetik güzel Yasemin Özilhan'a kadar bir çok ünlü, evleriyle göz kamaştırıyor.

‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!

Bugün ise Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in kütük evleri ilgi topladı.

‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!

2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisinin stil danışmanı olan Başak Dizer, dizinin setinde oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'la tanışarak arkadaşlıkları başladı.

‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!

Ünlü çiftin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

‘Moda dergisinden çıkmış gibi!’ Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aşk yuvası tasarımıyla büyüledi!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, 2016 yılında dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bu mutlu evliliğinden 2022 yılında Kurt Efe dünyaya geldi.

Ünlü çiftin oğulları Kurt Efe'yle birlikte oturdukları ev tasarımıyla adeta büyüledi.