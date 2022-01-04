Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi!

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olduğu bilinen Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu iddiaları yalanlamıştı. Deha Bilimlier'den yeni bir açıklama daha geldi. İşte yılın son günlerine damga vuran yasak aşk iddiasının ayrıntıları...
Şarkıcı Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier'i modacı Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddiasına yanıt verdi.
BENİM DE HATAM OLABİLİR
"Söylemezsem Olmaz" programına konuşan Deha Bilimlier ihanet iddiasını reddetti, eşi üzüldüğü için de canlı yayında ondan özür diledi:
"Eşine âşık bir adamım ben. Gülşah benim sahnemi çok seviyor. Evi yakın, iki kez üst üste geldi. Dans ederken yuvarlandı, güldük eğlendik. Ön masada olduğu için mikrofon uzattım. Sonra herkes yoluna gitti. Bu Haber karşısında şok içinde kaldım, çok üzüldüm. Eşim avukat. Adımın böyle anılması onu rencide etti. Herkesin huzurunda ondan özür diliyorum. Benim de hatam olabilir. Sahnede mesafemi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter, eve giderim. O gün kuliste ağırladım, sonra sahnem bitti, eve döndüm.
Gülşah Saraçoğlu, sevgilisi Gökhan Göz'le bir süre önce ayrılmıştı. Deha Bilimlier, "Gülşah, Gökhan Göz'le benim sahnemde tanıştı. Benim arkadaşımdı, düzenli izlemeye gelirdi" dedi.
NE OLMUŞTU?
İddiaya göre; Gülşah Saraçoğlu arkadaşlarıyla birlikte Deha Bilimlier'i dinlemeye gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Bilimlier, Saraçoğlu'nu sahneye davet etti, birlikte şarkı söyledi.