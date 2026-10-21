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MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

Yıllardır mücadele ettiği amansız hastalıkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, katıldığı canlı yayında sağlık durumuna ilişkin ezber bozan bir açıklama yaptı. Doktorunun talebi üzerine yapılan son tetkiklerin ardından hayatının şokunu yaşayan ünlü isim, yıllardır bildiği gerçeklerin bambaşka olduğunu öğrendi.

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AA
Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 14:46
MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

ABD'li oyuncu Christina Applegate, 2021'de kendisine konulan multipl skleroz (MS) teşhisinin yanlış olduğunu açıkladı.

MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

Applegate, oyuncu Jamie-Lynn Sigler ile yaptığı podcast yayınında, 2021'de aldığı MS tanısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

Applegate, teşhisin konulmasından birkaç yıl sonra doktorunun farklı tetkikler yapmak istediğini ve testlerin sonucuna göre, kendisinin MS hastası olmadığı haberini verdiğini aktardı.

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MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

"BAŞLADIĞIM YERE DÖNDÜM"

"Bu, iyi bir haber gibi gelebilir ancak benim için başladığım yere geri dönmek gibi bir durum." diyen Applegate, aldığı haberin kendisini mutlu etmediğini belirtti.

MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

Applegate, yanlış teşhis almasının birdenbire iyileştiği anlamına gelmediğini, aksine hala hasta olduğunu ve nedenini bilmediğini ifade etti.

MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

Bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve dengesizlik gibi belirtiler gösteren, şiddetli vakalarda ise felç veya görme kaybına yol açabilen MS, bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokularını yanlışlıkla yabancı madde olarak algılaması sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalık olarak biliniyor.

MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

CHRİSTİNA APPLEGATE KİMDİR?

Christina Applegate, 25 Kasım 1971 tarihinde Los Angeles, Kaliforniya'da dünyaya gelen Emmy ödüllü Amerikalı oyuncu, dansçı ve yapımcıdır. Sanatçı bir aileden gelen Applegate, oldukça küçük yaşlarda oyunculukla tanışmış ve 1987-1997 yılları arasında yayınlanan dünyaca ünlü komedi dizisi Evli ve Çocuklu dizisindeki Kelly Bundy karakteriyle geniş kitlelerce tanınarak popülerlik kazanmıştır.

MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

Televizyon dünyasındaki başarısını uzun yıllara yayan ünlü oyuncu; Jesse, Samantha Who? ve dünyaca ünlü Friends dizisindeki Amy Green rolüyle dikkat çekmiştir.

MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

Friends dizisindeki konuk oyuncu performansıyla Komedi Dizilerinde En İyi Konuk Kadın Oyuncu dalında Primetime Emmy Ödülü kazanan Applegate, son yıllarda ise Dead to Me dizisindeki Jen Harding performansıyla Altın Küre ve Emmy adaylıkları elde etmiştir.

MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...

Ekran projelerinin yanı sıra Broadway'deki Sweet Charity müzikalindeki performansıyla Tony Ödülü'ne aday gösterilen Applegate, kariyeri boyunca pek çok Altın Küre ve SAG adaylığı da kazanmıştır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör