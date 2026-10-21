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MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...
MS teşhisiyle yıllarını geçirdi! Ünlü oyuncu doktorunun açıklamasıyla neye uğradığını şaşırdı: Meğer hastalığı bambaşkaymış...
Yıllardır mücadele ettiği amansız hastalıkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, katıldığı canlı yayında sağlık durumuna ilişkin ezber bozan bir açıklama yaptı. Doktorunun talebi üzerine yapılan son tetkiklerin ardından hayatının şokunu yaşayan ünlü isim, yıllardır bildiği gerçeklerin bambaşka olduğunu öğrendi.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 14:46