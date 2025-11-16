Muazzez Ersoy'dan sert çıkış! "Allah bin katını ona versin" Hayranıyla 'sevgili' haberleri çıkmıştı... 

"KÖTÜ RUHLU UTANMAZLAR"

Muazzez Ersoy ise bu yapılan haberelere sosyal medya hesabından cevap verdi. 'Sevgili' haberlerine çileden çıkan usta sanatçı şunları yazdı: "Nijerya'da doğmuş büyümüş bir kardeşim, Türk Sanat Müziği söylüyor diye, benim şarkılarımı söylüyor diye, mutlu oluyoruz, Türkiye'ye geldiğinde bir araya geliyoruz, sevgili gazeteci kardeşlerimle de o gün bir araya geliyoruz, 11 gün sonra bir bakıyorum, sosyal medyayı bir açıyorum "Muazzez Ersoy Nijeryalı Sevgilisiyle" paylaşımlarını görüyorum! Haber demiyorum. Çünkü haberi haberciler yapar, gazeteciler yapar, basın emekçileri yapar basın mensupları yapar. Bu paylaşımları yapan X'deki ve İnstagram'daki kişi ya da kişiler, "gazeteci" değil. Sonra bu paylaşımlara inanıp, kötü laf söylemek için fırsat kollayan, yorum yapan; zavallı; kötü ruhlu utanmazlar da, bu paylaşımların altına yorum yapıyor! Onlara da yazıklar olsun! Çoluk çocuklarından bulsunlar cezalarını dilerim; Allaha havale ediyorum onları !!!"