Muazzez Ersoy'dan sert çıkış! "Allah bin katını ona versin" Hayranıyla 'sevgili' haberleri çıkmıştı...
Usta sanatçı Muazzez Ersoy, bir hayranıyla düet yaptığı anları sosyal medyada paylaşmasının ardından çıkan eleştirilere tepki gösterdi. Daha önce "Kötü ruhu tanımazlar" diyen ünlü sanatçı, yeni paylaşımında sert bir çıkışla, "Allah bin katını ona versin" dedi.
Giriş Tarihi: 16.11.2025 07:21