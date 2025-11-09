Muazzez Ersoy Nijeryalı hayranıyla şarkı söyledi | Video

09.11.2025 | 15:11

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Ersoy, bu kez sınırları aşan bir buluşmaya imza attı. Nijeryalı hayranıyla bir araya gelen Ersoy, samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti. İkilinin düet yaptığı o anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken binlerce beğeni ve yorum aldı.