Muazzez Ersoy Nijeryalı hayranıyla şarkı söyledi | Video
09.11.2025 | 15:11
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Ersoy, bu kez sınırları aşan bir buluşmaya imza attı. Nijeryalı hayranıyla bir araya gelen Ersoy, samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti. İkilinin düet yaptığı o anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken binlerce beğeni ve yorum aldı.
