Müge Anlı ile Tatlı Sert haftaya birincilikle başladı!

Tuğba Nur, daha önce de farklı kişilerden benzer seanslar aldığını, zamanla bu sisteme inandığını ve yüksek miktarlarda ödeme yaptığını belirterek, seanslarda travmaların temizlendiğinin söylendiğini öne sürdü. Dünkü yayında ise İnci Gürgül tarafından dolandırılan Birgül ve Çiğdem Hanım da şikayetçi olduklarını ve İnci Hanım'ın Mehmet adında Pilot bir hocası olduğunu söylediler. Canlı yayına bağlanan bir izleyici ise Pilot olan isim için 'Biz eskiden havayolu şirketinde beraber çalışıyorduk. Ben hostesim, sürekli bize kanallarınızı açıyorum diye sayılar söylüyordu. Biz de anlam verememiştik' dedi. Müge Anlı, 'Bunu uçuşta mı yapıyor?' diye sordu. Hanımefendi, 'Evet, sürekli bize sayılar söyleyip kanalınızı açıyorum diyordu. Sürekli sayı söylüyordu. İyi bir insandı aslında. Kanal sayısını arttırmak için daha çok para alıyormuş. Hava yolunda herkes biliyordu' dedi.