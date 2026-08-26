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Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...
Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...
Dönemine damga vuran Muhteşem Yüzyıl'da Mahidevran Sultan, Hatice Sultan, Gülfem Hatun ve Sümbül Ağa karakterlerine hayat veren başarılı oyuncular 12 yıl sonra aynı masada buluştu. Yıllara meydan okuyan duruşlarıyla dikkat çeken dörtlü, takipçilerine nostaljik anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 10:15