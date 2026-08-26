Trend Galeri Trend Magazin Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Dönemine damga vuran Muhteşem Yüzyıl'da Mahidevran Sultan, Hatice Sultan, Gülfem Hatun ve Sümbül Ağa karakterlerine hayat veren başarılı oyuncular 12 yıl sonra aynı masada buluştu. Yıllara meydan okuyan duruşlarıyla dikkat çeken dörtlü, takipçilerine nostaljik anlar yaşattı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 26.08.2026 10:15
Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Muhteşem Yüzyıl, 2014 yılında final yapmasına rağmen popülerliğini korumaya devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Sosyal medyada paylaşılmaya devam eden sahneleri ve rekor kıran tekrar izlenmeleriyle hafızalardaki tazeliğini sürdüren dizi, izleyicilerini Topkapı Sarayı'nın atmosferine çekmeyi sürdürüyor.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Yapımın unutulmaz kadrosunda yer alan dörde bir araya gelerek takipçilerine nostaljik bir sürpriz yaptı. Dizide Mahidevran Sultan rolüne hayat veren Nur Fettahoğlu, Hatice Sultan'ı canlandıran Selma Ergeç, Gülfem Hatun rolüyle hatırlanan Selen Öztürk ve Sümbül Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Selim Bayraktar tam 12 yıl sonra aynı masada buluştu.

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Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Dört başarılı oyuncunun bir arada yer aldığı kare kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Oyuncuların aradan geçen yıllara rağmen zamana meydan okuyan görünümleri dikkat çekerken, paylaşım çok sayıda nostaljik yorum aldı. Hürrem Sultan'ın saraydaki en büyük rakipleri ile Sümbül Ağa'nın yıllar sonra aynı karede buluşması, izleyiciler tarafından esprili yorumlarla karşılandı.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

HÜRREM KARAKTERİNE HAYAT VEREN MERYEM UZERLİ DE İLK ROLÜNDE YILDIZ OLMUŞTU!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde üstlendiği 'Hürrem Sultan' rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, bu ilk projesinde gösterdiği performansla kariyerinde muazzam bir sıçrama yaşadı.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Ekrandaki yüksek enerjisi, kendine has duruşu ve dikkat çeken güzelliği sayesinde kısa sürede küresel bir popülarite yakalayan Alman asıllı oyuncu, projenin üzerinden seneler geçmesine rağmen hala aynı rolle hafızalardaki yerini koruyor.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Kendine has zarafetiyle magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Meryem Uzerli'nin zirveye giden bu yolu, aslında arka planda pek çok şaşırtıcı gelişmeyi barındırıyor.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Günümüzde Türkiye'nin en popüler figürleri arasında yer alan ünlü oyuncunun sektöre adım atma hikayesi ve o meşhur kadroya giriş süreci hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Sektörün deneyimli isimlerinden Hülya Duyar, katıldığı bir yayında Meryem Uzerli'nin keşfedilme sürecine dair bilinmeyenleri ilk ağızdan aktardı.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Uzerli'yi henüz çok gençken fark ettiğini ve onun aurasından etkilendiğini dile getiren Duyar, o döneme dair şaşkınlığını, "Ben Meryem'i 17 yaşında tanıyordum ve ilk tanıdığımda o kadar güzeldi ki diyordum 'bu ne kadar güzel kız ya'" şeklinde dile getirdi.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Açıklamalarının devamında projenin cast aşamasındaki o kritik dönüm noktasını da aydınlatan usta isim, oyuncunun kadroya dahil edilişini tam olarak şu kelimelerle ifade etti: "Meral (Okay) abla bana dedi ki bana bir yabancı Hürrem'i bul dedi. Benim de aklıma Meryem geldi ve Meryem'i seçtiler."

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

MERAK EDİLEN BİR DİĞER KEŞİF HİKAYESİ: 'SULTAN'

222 film çevirerek Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray, güzelliği, yeteneği ve etkileyici oyunculuğuyla sinema tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Yıllara meydan okuyan kariyeri ve Sultan lakabıyla anılan Şoray, Türk sinemasının en sevilen ve saygı duyulan kadınlarından biri olarak hala ön plana çıkıyor. Peki Yeşilçam Sultanı'nın nasıl keşfedildiğini biliyor musunuz?

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Bir televizyon programına katılan Şoray kariyerini adım adım nasıl inşa ettiğini şu sözlerle anlatıyor: "Annem, kardeşimle bana bakmak için çalışmak zorundaydı. Babam da ilgilenmiyordu bizimle. Mecburen bizi anneannemle dedemin yanına bırakıyordu annem. Dedemlerin oturduğu yer mutaassıp bir çevreydi.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Beni de bir yere bırakmıyorlardı ama bir gün mahallede bir akşam herkes bir yere koşuyor. Ben de nasıl olduysa izin aldım, beni de bıraktılar. Ben de komşularla birlikte koşa koşa bir yere gittik böyle. İşte bir meydan var, onun arsasında film çekiyorlarmış.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Ben de hayatımda ilk defa film çekimi görüyorum. Lambalar, ışıklar falan… Sonra bir yüz gördüm. İnanılmaz, melek gibi güzel bir yüz… Meğer Muhterem Nur'muş o.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Böyle bir ışığa bakıyor, herkes gidiyor yanına imza istemek için. Ne olduğunu bilmiyorum, ben de gittim imzalı resmini istedim… İnsanlar film alanına girmesin diye ipler gerilirdi ve ben de o seyircilerin arasındayım o sırada. Böyle merakla bakıyorum ne olup bitiyor diye.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Sonra birisi geldi benim yanıma. Bana, "Filmde oynar mısın?" gibi bir şeyler söyledi. Film, film çekimi nedir bilmiyorum. Sinemaya bile pek gitmemişim. Belki bir kere falan gitmişimdir ya da. Çok şaşırdım, korktum ve koşa koşa eve gitmiştim. İşte, o yanıma gelen kişi Memduh Ün'müş… Demek ki, kaderimde sinema varmış. Birincisinde olmadı ama ikinci tesadüfte oldu…"

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

GENÇ YAŞTA KEŞFEDİLEN BİR DİĞER İSİM: SAFİYE SOYMAN

Henüz 13 yaşındayken 24 yaşındaki Ziya Akaröz ile evlendirilen Soyman, bu süreçte okumayı hiç bırakmadı.Gizlice ortaokul sınavlarına hazırlandı, daktilo kurslarına gitti ve ortaokulu bitirir bitirmez lise sınavlarına hazırlanarak lise eğitimini de tamamladı.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Liseyi bitirdikten sonra Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve sınavları başarıyla tamamladı.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

13 yaşında yaptığı evlilikten Ümran adında kızı ve Harun adında oğlu olan Soyman, eşi Ziya Akaröz'den 11 yıl sonra boşandı. İlk evliliğinin ardından 1999 yılında Faik Öztürk ile evlenen Soyman, aradığı aşkı Öztürk'te buldu.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

EVLAT ACISI ÇEKTİ!

27 Temmuz 2024 tarihinde MS hastası oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Soyman, oğlunun vefatının ardından bir süre toparlanamadı.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

BAKIN NASIL KEŞFEDİLMİŞ…

Yaşadığı bu zorlu hayatın ona artılarından biri Ankara'da yaşarken Seda Sayan ile evlerinin yakın olmasıydı.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in ilk doğduğu zamanlarda komşu olan Soyman ve Sayan, uzun yıllara dayanan bir dostluk geliştirdi.

Muhteşem Yüzyıl’da 12 yıl sonra sürpriz buluşma! Efsane dizinin unutulmaz yıldızları yan yana geldi: O kare herkesi geçmişe götürdü...

SAHNE HAYATI EN YAKIN ARKADAŞI SAYESİNDE BAŞLADI!

Gelen sahne teklifine yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı tavsiye eden Seda Sayan, Soyman'ın sahne hayatını başlatmış oldu.Uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarıyla çok konuşulan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde bulunuyor.