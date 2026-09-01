Trend Galeri Trend Magazin Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir'iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir'iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakteriyle çocuk yaşta gösterdiği performansla hafızalara kazınan Aybars Kartal Özson, artık 18 yaşında bir delikanlı. Henüz 3 yaşındayken adım attığı setlerde sergilediği duygusal sahnelerle takdir toplayan ve ilerleyen yıllarda Kuruluş Osman gibi iddialı projelerle oyunculuk yolculuğunu sürdüren Özson, ekran karşısında büyüyen isimler arasında yer aldı. Yıllar içerisindeki değişimi ve yeni tarzıyla öne çıkan yetenekli oyuncunun son paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi: 01.09.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 01.09.2026 15:02
Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Henüz 3 yaşında reklam filmleriyle ekran yolculuğuna başlayan Aybars Kartal Özson, kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanarak Türk televizyonlarının unutulmaz çocuk oyuncuları arasına girdi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı doğuştan rahatsızlığı bulunan Şehzade Cihangir karakterindeki duygusal performansıyla hafızalara kazınan yetenekli isim, küçük yaşta sergilediği oyunculukla geniş kitlelerin takdirini topladı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Ekran yolculuğuna ara vermeyen yetenekli oyuncu, ilerleyen yıllarda bir diğer dev yapım olan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Orhan Bey rolüyle de izleyici karşısına çıktı. Çocuk yaşta yakaladığı bu büyük ivmeyle kariyerine başarılı projeler sığdıran genç yıldız, şimdilerde hayatında yepyeni bir dönemi geride bırakıyor.

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Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN ŞEHZADE CİHANGİR'İ 18 YAŞINDA

Dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Cihangir'e hayat veren, ardından Kuruluş Osman gibi iddialı bir dönem dizisinde rol alan Aybars Kartal Özson, artık 18 yaşında koca bir delikanlı oldu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Çocukluk yıllarındaki halinden oldukça farklı bir görünüme kavuşan başarılı isim, şimdilerde yakışıklılığı ve değişimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Zorlu sahnelerin üstesinden henüz küçük bir çocukken gelmeyi başaran Özson, yeni tarzı ve duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

SOSYAL MEDYADA 254 BİN TAKİPÇİ

Televizyon projelerindeki başarısını sosyal medyada da sürdüren ve dijital mecraları aktif şekilde kullanan Aybars Kartal Özson, geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Sosyal mecrada 254 bin takipçisi bulunan genç oyuncunun paylaştığı güncel kareler, kendisini ilk rolünden bu yana yalnız bırakmayan sevenleri tarafından beğeni topluyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Geçirdiği değişimle adından söz ettiren Özson'un son hali, sosyal medyada ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

AKILLARDA KALAN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ'NİN DENİZ'İ!

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl ve Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aylin ile Soner'in kızı Deniz karakterini canlandıran Nisa Melis Telli, çocuk yaştaki başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Küçük yaşta adım attığı setlerdeki doğallığıyla dikkat çeken oyuncu, dizinin ardından bir süre sonra ekran macerasını noktalamıştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 20 yaşında olan Nisa Melis Telli'nin son görüntüsü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı yeniden gündeme geldi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Şimdilerde 20 yaşında olan Nisa Melis Telli'nin son görüntüsü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamı yeniden dikkat çekti.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Küçük yaşta yakaladığı popülariteye rağmen ekranlardan uzaklaşmayı seçen genç oyuncunun bu kararını geçen aylarda sosyal medya hesabından açıklamıştı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle okulunun ve eğitim hayatının aksaması, Telli'nin ilk olarak derslerine odaklanma kararı almasına yol açtı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Eğitimi önceliğine alan genç ismin kararında etkili olan bir diğer etken ise gelişme çağında yaşadığı fiziksel değişimler oldu. O dönemde aldığı kilolar yüzünden sosyal medyada kırıcı yorumlara maruz kalan oyuncu, bu baskı ortamından uzaklaşmak ve daha sakin bir yaşam sürmek adına setlere veda etti. Yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle kısa sürede dikkat çeken genç isim, izleyicilerin hafızasındaki yerini korumayı sürdürüyor.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

ÇALIKUŞU'NUN MİNİK FERİDE'SİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

2013-2014 yılları arasında ekranlara gelen, başrollerini Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in paylaştığı Çalıkuşu dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden ekrana uyarlanan yapımda, Fahriye Evcen'in canlandırdığı Feride karakterinin çocukluğuna hayat veren minik oyuncu ise performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Dizide "Minik Feride" olarak izleyici karşısına çıkan Melissa Giz Cengiz, aradan geçen yılların ardından yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Henüz küçük yaşta yer aldığı bu dev projeyle geniş kitleler tarafından tanınan isim, şimdilerde 19 yaşında genç bir kız oldu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve 117 bin takipçisi bulunan Cengiz, paylaştığı son kareleriyle takipçilerini adeta büyüledi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiren oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Ekranlarda büyüyen minik yıldızın son halini gören kullanıcılar, "Zaman ne çabuk geçmiş", "Hiç değişmemiş ama çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKARAK GÜNDEM OLAN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU SİHİRLİ ANNEM'İN BUKET'İ OLMUŞTU!

Ekranların en uzun soluklu ve unutulmaz fantastik dizilerinden Sihirli Annem, aradan geçen yıllara rağmen karakterleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dizide Çilek ve Kaan'ın sınıf arkadaşı olan, yuvarlak gözlükleri ve renkli tokalarıyla hafızalara kazınan "Buket" karakteri de bunlardan biri.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski çocuk oyuncu Şara Türesel'in radikal hayat değişimi ve son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Dizide çocuk karakterler arasında özgün bir yere sahip olan Buket, okul forması ve sevimli inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanmıştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Çilek'in sakarlıklarına ve sihirlerine ortak olan o küçük kız, dönemin çocuk izleyicileri için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası oldu.