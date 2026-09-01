Muhteşem Yüzyıl’ın Şehzade Cihangir’iydi: Artık 18 yaşında koca delikanlı oldu! Aybars Kartal Özson yakışıklılığıyla dikkat çekti…

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakteriyle çocuk yaşta gösterdiği performansla hafızalara kazınan Aybars Kartal Özson, artık 18 yaşında bir delikanlı. Henüz 3 yaşındayken adım attığı setlerde sergilediği duygusal sahnelerle takdir toplayan ve ilerleyen yıllarda Kuruluş Osman gibi iddialı projelerle oyunculuk yolculuğunu sürdüren Özson, ekran karşısında büyüyen isimler arasında yer aldı. Yıllar içerisindeki değişimi ve yeni tarzıyla öne çıkan yetenekli oyuncunun son paylaşımları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.