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Münir Özkul ve Adile Naşit'in oğlu rolündeydi! Yeşilçam efsanesi 'Neşeli Günler'in Mehmet'i Tamer Şahin yıllar sonra ortaya çıktı!
Münir Özkul ve Adile Naşit'in oğlu rolündeydi! Yeşilçam efsanesi "Neşeli Günler"in Mehmet'i Tamer Şahin yıllar sonra ortaya çıktı!
Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı Neşeli Günler, aradan geçen yıllara rağmen izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Filmde Mehmet karakterine hayat veren Tamer Şahin, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 21.11.2026 16:31