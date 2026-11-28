"HELALLEŞEMEDİĞİM İÇİN ÜZÜLDÜM"

Snobmagazin'in haberine göre 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'i kaybeden Mustafa Keser, "İşte son bir ayda daha hastanedeydik. Allah razı olsun doktorlardan, herkesten, bize helal etsinler. Tesellimiz odur ki, acı çekmeden Yüce Allah aldı. Hani kanser belki sizin de bilginiz var morfinin bile kesmediği acılarla gidiyorlar.