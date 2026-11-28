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Mustafa Keser'in en acı vedası! 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser son yolculuğuna uğurlandı!
Mustafa Keser'in en acı vedası! 48 yıllık hayat arkadaşı Nilüfer Keser son yolculuğuna uğurlandı!
Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'in vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Bir süredir kanserle mücadele eden Nilüfer Keser, 26 Kasım'da hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının hayat arkadaşı, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 13:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 14:16