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Mustafa Sandal'ın eski çalışanının evi kurşunlandı! Çete üyelerinden skandal tehdit: 'Patronuna söyle, cezayı versin...'
Mustafa Sandal'ın eski çalışanının evi kurşunlandı! Çete üyelerinden skandal tehdit: "Patronuna söyle, cezayı versin..."
Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'a yönelik haraç ve tehdit iddialarının ardından bu kez şarkıcının eski çalışanı hedef alındı. İstanbul'da eski çalışanın evi kurşunlanırken, saldırganların telefonda kullandığı sözler dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 06:56