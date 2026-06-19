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Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin kanser sonrası saç bakım sırrını paylaştı: "Ne zaman gerçek saçım olduğunu hissettim..."
Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin kanser sonrası saç bakım sırrını paylaştı: "Ne zaman gerçek saçım olduğunu hissettim..."
Mutfak Bahane'nin güzeller güzeli sunucusu Nursel Ergin, önce rahim sonra meme kanserini atlatmıştı. Kanser sonrası yaşadıklarını sık sık sevenleriyle paylaşan Ergin, kanser sonrası saçlarıyla ilgili deneyimini açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 19.06.2026 10:39