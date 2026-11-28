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Mutlulukları yüzlerinden okunuyor! Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'e tek kelimelik romantik mesaj...
Mutlulukları yüzlerinden okunuyor! Seda Sayan'dan eşi Çağlar Ökten'e tek kelimelik romantik mesaj...
Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile baş başa çıktığı akşam yemeğinden samimi bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden çiftin mutlulukları kısa sürede büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 28.11.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 16:26