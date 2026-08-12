Müziği bırakıyor mu? 79 yaşındaki Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama!

2. Sayfa'da yer alan habere göre, hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan usta sanatçı, müzikten sıkılmanın mümkün olmadığını belirterek şarkı söylemenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Resim yapmaktan da büyük bir zevk aldığını dile getiren Evgin, müzikten yorulunca resme, resimden yorulunca da müziğe dönerek iki tutkusu arasında bir denge kurduğunu ifade etti.