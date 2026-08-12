Müziği bırakıyor mu? 79 yaşındaki Erol Evgin’den dikkat çeken açıklama!

Türk müziğinin altın sesli çınarı Erol Evgin, sahnelerdeki güçlü performansı ve yarım asrı aşan müzik kariyeriyle nesilleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Her daim koruduğu zarafeti, dillerden düşmeyen klasikleşmiş eserleri ve kalplere dokunan yorumuyla 'yaşayan efsane' unvanını sonuna kadar koruyan usta sanatçı, son dönemde sosyal medya platformlarını da aktif kullanarak hayranlarıyla bağını koparmıyor. Her paylaşımıyla ilgi odağı olan Evgin, son olarak müzikten sıkılıp sanata yöneleceği yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan usta sanatçı, müzikten sıkılmanın mümkün olmadığını belirterek şarkı söylemenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. Resim yapmaktan da büyük bir zevk aldığını dile getiren Evgin, müzikten yorulunca resme, resimden yorulunca da müziğe dönerek iki tutkusu arasında bir denge kurduğunu ifade etti. Müzik açıklamasıyla gündeme gelen Erol Evgin, geçtiğimiz günlerde de torunuyla magazin dünyasında ses getirmişti. Evgin 2 torunu Ozan ve Erol'la birlikte video çekip takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Henüz genç yaşta olmalarına rağmen dedelerinin boyunu çoktan geçtikleri görülen Ozan ve Erol, yakışıklılıklarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sanatçı Erol Evgin'in yakışıklı torunları görenleri şaşırttı | Video Paylaşımın altına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, usta sanatçının takipçileri 'Maşallah', 'Yakışıklık genetik' şeklinde çok sayıda yorum yapmıştı. Özellikle dedelerine olan benzerlikleri ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan yakışıklı torunlar, sosyal medyada gündeme gelmişti. PEKİ EROL EVGİN GİBİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN TORUNLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ? SİBEL CAN Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ve eşi Merve Ural, geçtiğimiz yılın ekim ayında kızlarına kavuşmuştu. Böylece ünlü sanatçı ilk kez babaanne olma sevinci yaşamıştı. İBRAHİM TATLISES 'İmparator' lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in güzelliğiyle dikkat çeken torunu Berfin'de adından sıklıkla söz ettiriyor. FERDİ TAYFUR 2025 yılında vefatıyla herkesi hüzne boğan Ferdi Tayfur'un ilk göz ağrısı olan torunu Emirhan Turanbayburt'ta dedesiyle olan benzerliğiyle gündeme geliyor. ORHAN GENCEBAY Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın biricik torunu Efe Gencebay, ilgi odağı olan diğer isimler arasında yer alıyor.