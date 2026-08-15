Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

İngiliz model Naomi Campbell, daha önce 'İkinci evim' sözleriyle bahsettiği Bodrum'un ardından bu yaz tatil için Marmaris'i tercih etti. Habertürk'te yer alan habere göre Mavi tur kapsamında Bozburun açıklarında teknesiyle konaklayan Campbell, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla bir mekana gitti. Yemek sonrası DJ kabinine geçen dünyaca ünlü model, yaptığı müzik seçimiyle geceye renk katarken hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. İŞTE TÜRKİYE'Yİ ZİYARETE GELEN DÜNYACA ÜNLÜ DİĞER YILDIZLAR Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyarete gelen yakınlarına İstanbul gezisi yaptırırken gastronomi duraklarına uğramayı da ihmal etmedi. Davie, kendi sevdiği mekanlara götürdüğü konuklarına Türk lezzetlerini tattırdı. Konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götüren Selke, 'Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay' dedi. Ekip ardından Beşiktaş'a gidip tatlı yedi. Sonraki durakları yine aynı bölgedeki bir mantıcı oldu. Bir sonraki güne ise Moda'da başladılar. Evelyn Selke, 'Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika' dedi. BALIK DÜRÜM İKRAM ETTİ Çiftin akşam yemeği için son durağı ise Karaköy oldu. Ünlü futbolcu, konuklarına bu kez balık dürüm ikram etti. 'Balık dürüm çok lezzetli ve tam bir fiyat performans yemeği. Hem doyuyorsunuz, hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz' dedi. 'İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR' DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARININ TERCİHİ DE TÜRKİYE OLDU! Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yıldız futbolcuları Dani Olmo ve Pedro Porro, zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de aldı. Porro, eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla Belek'te keyifli anlar geçirdi. Çift, iki çocuğuyla birlikte yunuslarla yüzüp unutulmaz anılar biriktirdi. Dani Olmo ise sevgilisi Laura Abla Schmitt ile önceki gün Bodrum'a geldi. Lüks bir otelde konaklayan çift, tekne turu yapmayı da ihmal etmedi. Olmo, bir ara denizde padel yapıp hünerlerini gösterdi. TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞERİSİMİSE ED WESTWICK OLDU! Efsane gençlik yapımı Gossip Girl dizisindeki 'Chuck Bass' rolüyle geniş bir kitle edinen İngiliz aktör Ed Westwick, 2023'ten sonra yeniden Ege'nin mavi sularına döndü. Oyuncu eşi Amy Jackson ile ilk evlatları Oscar Alexander'ı kucağına alan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez tüm ailesini de yanına alarak Bodrum'da yorgunluk atmıştı. Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü yıldız, dinlenme anlarını 10,7 milyon aboneli Instagram hesabından 'En iyi manzaralar' ifadesiyle paylaşmıştı. Tatil süresince hem kendi bebeğiyle hem de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Andreas Jax Panayiotou ile yakından ilgilenen Westwick, yerel tatları denemeyi de ihmal etmemişti. Masasından baklava, sütlaç ve Türk kahvesini eksik etmeyen oyuncu, o keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Amy Jackson ise çocuklarıyla çekildiği kareleri sosyal medyada 'Yaz serserileri' notuyla paylaşmıştı. 'TÜRKİYE'DE ÇOK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUM' Bodrum'da hala tatiline devam eden İngiliz oyuncu, 'Türkiye'de çok keyifli vakit geçiriyorum. Bodrum en sevdiğimiz tatil bölgelerinden biri oldu. Çocuklarla çok eğleniyoruz' diye konuştu. TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM İNGİLİZ OYUNCUNUN AİLESİ OLMUŞTU İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıklamıştı. Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, 'Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi. İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik' demişti. Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda olmuştu. Tsunoda, 'Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim' demişti. TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ! Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e gelmişti. Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlenmişti. Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kalmıştı. TÜRKİYE'NİN BİR BAŞKA DOĞAL GÜZELLİĞİNE HAYRAN KALAN İSİM: FELİPE MELO Bir dönem Galatasaray'da fırtınalar estiren Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, geçtiğimiz hafta eşi Roberta Nagel ile Türkiye'ye geldi. 'İkinci evime geldim' diyen Melo, eşiyle birlikte önce Kapadokya'da romantik bir tatil yapmıştı. Roberta Nagel, bu seyahatte korkularıyla da yüzleşmişti. Peri Bacalarını gezip yöresel lezzetlerin tadına bakan çift, ertesi gün de balona binmek istedi. Ancak Nagel'in yükseklik korkusu vardı. Eşinin de desteğiyle korkusuyla yüzleşen Nagel, balona binmeyi kabul etti. Balon yükselirken önce yere oturan ünlü yıldız, ardından telefonuyla oynayıp dikkatini dağıtmaya çalıştı. Ardından Felipe Melo'nun da ısrarıyla tüm cesaretini topladı ve ayağa kalktı. Nagel, gördüğü Kapadokya manzarası karşısında büyülendi. Eşine sarılıp etrafı izleyen Roberta Nagel ardından hatıra fotoğrafları çekip yükseklik korkusunu unuttu. Roberta, yaşadığı unutulmaz anıyı şöyle anlatmıştı: 'Korku her zaman sizi küçük tutmaya çalışır. Ama gerçek inanç onu alt etmenizi sağlar! Kapadokya'da, sıcak hava balonunun içinde, en büyük korkularımdan biri olan yükseklikle yüzleştim. Ve bu sadece yolculukla ilgili değildi, aynı zamanda bir karar verme meselesiydi. Çünkü bir noktada şunu anlıyorsunuz: Ya gerçekle yüzleşirsiniz ya da hissettiklerinizle sınırlı bir şekilde yaşamaya devam edersiniz. Cesaret, korkunun yokluğu değil, ona boyun eğmemeyi seçmektir. Korku, oraya ulaşamayacağınıza sizi ikna etmeye çalışacaktır. Sizi felç etmeye çalışan hiçbir şeyle pazarlık etmeyin! Bugün bir yüksekliği aştım. Ama en önemlisi, yapamayacağımı düşündüğüm bir benliğimi alt ettim. Siz de geri çekilmeyin ve ileriye adım atmayı tercih edin.' Roberta ve eşi Melo, Kapadokya'dan güzel anılarla döndü. Roberta ise yükseklik korkusuyla yüzleşmek için en doğru adreslerden birini seçmiş oldu. Çift ömür boyu unutmayacakları bir seyahat yaptı. Kapadokya'yı hem albümlerine hem de gönüllerine kazıdıklarına eminim... ARKADAŞLARINA HEDİYELER ALDI TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU JASON STATHAM OLMUŞTU 2010 yılından beri İngiliz model ve oyuncu Rosie Huntington ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham, tatil için Antalya'yı tercih etmişti. Çekimlerinin büyük kısmı Antalya'da yapılan Servet Operasyonu filmi için bir dönem Serik'in Belek bölgesinde konaklayan Jason Statham, bölgeye olan ilgisini sürdürmeye devam ediyor. Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı, bu kez tatil anlarını takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, kaldığı otelin mağara konseptli havuzunda çocuğuyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Jason Statham'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi görürken, binlerce beğeni ve yorum almıştı. Karizmatik oyuncu Jason Statham'ın 2 çocuğu bulunuyor. DÜNYACA ÜNLÜ İÇERİK ÜRETİCİSİ MARVİN ACHİ, TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVDİ Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve farklı kültürdeki insanları tanımak için Dünya turuna çıkmıştı. Dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Achi, Türkiye'yi çok sevdiğini söylemişti. Ekibi ile birlikte Taksim'den yürüyerek Kapalı Çarşı'ya gelen Achi, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini anlık olarak sosyal medya hesabı üzerinden canlı bir şekilde takipçileriyle paylaşmıştı. Binlerce kişinin izlediği yayının sahibi Achi, en çok da Türkiye'nin insanlarını sevdiğini dile getirdi. Türkiye'de tura devam edeceğini söyleyen Achi, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi yerleri de ziyaret edeceğini belirtmişti. 'TÜRKİYE'YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ' İçerik Üreticisi Marvin Achi, 'Türkiye'yi çok seviyorum, buraya gelmek için uzun zamandan beri bekliyordum. Bunu çok uzun zamandan beri planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için Dünya turundayım. En çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi ve şu an buradayım. 'TÜRKİYE HER ŞEYE SAHİP' Beklentim aslında bu kadar değildi, ama geldikten sonra yemekler gördüm sevgi ve karşılaştığım olaylar beni aşırı mutlu etti. Takipçilerim beni uzun zamandan beri Türkiye'ye davet ediyorlardı. İlk defa geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip. Türkiye'nin farklı illerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Şu anda İstanbul'dayım. Konya'ya, Kapadokya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a ve ismini hatırlayamadığım birçok yere seyahat etmeyi planlıyorum' dedi. 'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİZE EŞLİK ETTİ' Marvin Achi'nin arkadaşı Türk İçerik Üreticisi Ediz Özcan, 'Marvin ile bir ay öncesinde kontağa geçtik. Kendisi Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Sağ olsunlar hem kendi arkadaşları hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eşlik ettiler rehber sağladılar ve koruma sağladılar. Şu an Türkiye'nin güzel ve kültürel yanlarını göstermek istiyoruz. Bundan bir öncesinde Speed adlı içerik üreticisi gelmişti. Orada yurt dışına karşı güzel bir izlenim verememiştik. Vermemiz gerekiyordu. Herkesten bunun için özür diliyoruz. Bunun içinde elimizden geldiği kadarıyla en iyisi olmasını istedik. Dolayısıyla rehber eşliğinde güzel Türkiye'mizin tanıtımını turistlere karşı yapmak için güzel bir şekilde ağırladık. Türkiye'nin belli noktalarını gezmeye de devam edecek' diye konuştu. YABANCI İSİMLERİNDE UĞRAK DURAKLARINDAN BİRİ DE: KARS! Yabancı turistlerin yeni gözdesi Kars! Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden dünyaca ünlü konuklar, donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan partiye katılıp uçsuz bucaksız beyaz manzaraya hayran kaldılar. AKIN AKIN KARS'A GELİYORLAR Son dönemin yükselen tatil destinasyonlarından biri de Kars! Şehrin kayak merkezi Sarıkamış'a sadece yerliler değil, yabancı turistler de akın ediyor. Şehir geçtiğimiz günlerde yurtdışından gelen birbirinden ünlü konukları ağırladı. Birleşik Krallık'ta yaşayan, David Guetta ve Steve Angello gibi isimlerle birlikte sahneye çıkan DJ ve müzik prodüktörü Louis Bekk, Londra'da yaşayan manken Gabriele Gzimailaite, Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Dubai'de yaşayan Rama Mourad da Kars'a geldi. TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN İKİ İSİM İSE ALEXıS SANCHEZ VE MICHELLE CARVALHO OLDU! Sevila'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez ile yaşadığı aşkla adını duyuran Brezilyalı manken Michelle Carvalho, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. 58 kilodan 100 kiloya çıkmasıyla gündeme gelen ve büyük beden manken olan Carvalho, İstanbul'u karış karış gezdi. Galata'ya gidip özel pozlar çektiren manken, 'İstanbul her zaman çok güzel görünüyor' dedi. Kuruluş Orhan gibi tarihi dizilerin tüm dünyada yayınlanmasıyla o döneme merak saran Carvalho, ardından tarihi kostümler giyip Türk kahvesi içti. Kapalıçarşı'ya gitmeyi de ihmal etmeyen ünlü manken, hem gezdi hem de alışveriş yaptı. Ardından Sultanahmet Camii ve Çamlıca Camii'ne giden Carvalho, önceki gün de İstanbul'dan ayrıldı.