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Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Bozburun'da uğradığı mekânda DJ kabinine geçti. Campbell, gecede müzikleriyle konuklara keyifli anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 10:48
Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

İngiliz model Naomi Campbell, daha önce "İkinci evim" sözleriyle bahsettiği Bodrum'un ardından bu yaz tatil için Marmaris'i tercih etti.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Habertürk'te yer alan habere göre Mavi tur kapsamında Bozburun açıklarında teknesiyle konaklayan Campbell, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla bir mekana gitti.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Yemek sonrası DJ kabinine geçen dünyaca ünlü model, yaptığı müzik seçimiyle geceye renk katarken hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

İŞTE TÜRKİYE'Yİ ZİYARETE GELEN DÜNYACA ÜNLÜ DİĞER YILDIZLAR

Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyarete gelen yakınlarına İstanbul gezisi yaptırırken gastronomi duraklarına uğramayı da ihmal etmedi. Davie, kendi sevdiği mekanlara götürdüğü konuklarına Türk lezzetlerini tattırdı.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götüren Selke, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" dedi.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Ekip ardından Beşiktaş'a gidip tatlı yedi. Sonraki durakları yine aynı bölgedeki bir mantıcı oldu. Bir sonraki güne ise Moda'da başladılar. Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" dedi.

BALIK DÜRÜM İKRAM ETTİ
Selke ve arkadaşları, bu kez kahvaltıda tost yediler. Öğle saatlerinde ise rotayı Kadıköy'e çevirdiler. Lahmacun ve pidenin tadına bakıp ardından da çay ve Türk kahvesi keyfi yaptılar.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Çiftin akşam yemeği için son durağı ise Karaköy oldu. Ünlü futbolcu, konuklarına bu kez balık dürüm ikram etti. "Balık dürüm çok lezzetli ve tam bir fiyat performans yemeği. Hem doyuyorsunuz, hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" dedi.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

'İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR'
Davie-Evelyn Selke çifti, gezi sonları şunları söyledi: "İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var, hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz."

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARININ TERCİHİ DE TÜRKİYE OLDU!

Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın yıldız futbolcuları Dani Olmo ve Pedro Porro, zorlu geçen turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Porro, eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla Belek'te keyifli anlar geçirdi. Çift, iki çocuğuyla birlikte yunuslarla yüzüp unutulmaz anılar biriktirdi.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Dani Olmo ise sevgilisi Laura Abla Schmitt ile önceki gün Bodrum'a geldi. Lüks bir otelde konaklayan çift, tekne turu yapmayı da ihmal etmedi. Olmo, bir ara denizde padel yapıp hünerlerini gösterdi.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN BİR DİĞERİSİMİSE ED WESTWICK OLDU!

Efsane gençlik yapımı Gossip Girl dizisindeki 'Chuck Bass' rolüyle geniş bir kitle edinen İngiliz aktör Ed Westwick, 2023'ten sonra yeniden Ege'nin mavi sularına döndü.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Oyuncu eşi Amy Jackson ile ilk evlatları Oscar Alexander'ı kucağına alan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, bu kez tüm ailesini de yanına alarak Bodrum'da yorgunluk atmıştı.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü yıldız, dinlenme anlarını 10,7 milyon aboneli Instagram hesabından "En iyi manzaralar" ifadesiyle paylaşmıştı.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Tatil süresince hem kendi bebeğiyle hem de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Andreas Jax Panayiotou ile yakından ilgilenen Westwick, yerel tatları denemeyi de ihmal etmemişti.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Masasından baklava, sütlaç ve Türk kahvesini eksik etmeyen oyuncu, o keyifli anları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Amy Jackson ise çocuklarıyla çekildiği kareleri sosyal medyada "Yaz serserileri" notuyla paylaşmıştı.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

"TÜRKİYE'DE ÇOK KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUM"

Bodrum'da hala tatiline devam eden İngiliz oyuncu, "Türkiye'de çok keyifli vakit geçiriyorum. Bodrum en sevdiğimiz tatil bölgelerinden biri oldu. Çocuklarla çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN DİĞER İSİM İNGİLİZ OYUNCUNUN AİLESİ OLMUŞTU

İngiliz oyuncu Aaron Taylor- Johnson, ailesinin artık Türkiye'de yaşadığını açıklamıştı.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Bir röportajda özel hayatından bahseden Johnson, "Türkiye'de olmayı seviyorum. Ailem Bodrum ve Göcek'e kaçtı. Orada yaşıyorlar. Ben de güney sahilini gezdim çok güzeldi.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

İstanbul ise harika. Hamam ve çarşı gezmeye bayılıyorum. Fuze adlı filmimin bir bölümünü de İstanbul'da çekmiştik" demişti.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Türkiye hayranı bir diğer ünlü isim de Yuki Tsunoda olmuştu.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Tsunoda, "Önceki sefer İstanbul'u gezme fırsatım olmamıştı. En son 2021'de gelmiştim. Bu kez hem şehri gezdim, hem de güzel yemekler yedim" demişti.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

TÜRKİYE HAYRANLIĞINI EMMY ÖDÜLLÜ YÖNETMEN DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e gelmişti.

Naomi Campbell tatilde bu kez DJ oldu! Bozburun’da geceye damga vurdu

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlenmişti.