Nazlı Sabancı ikinci doğumu için kararını verdi: Yine "normal" olanı tercih edecekmiş!

Gerçi sadece sosyete de değil sezaryeni tercih eden o kadar çok ki ve sezaryenle doğum yapanların oranı o kadar çok arttı ki, iki yıl önce Emine Erdoğan'ın himayesinde Sağlık Bakanlığı, 'Normal Olan Normal Doğum' adıyla eylem planı ve farkındalık kampanyası başlatmıştı.