Nazlı Sabancı ikinci doğumu için kararını verdi: Yine "normal" olanı tercih edecekmiş!
Sosyetede sular durulmuyor; ünlü bir ismin ani vefatı, yıllardır sümen altı edilen skandal bir boşanma davasının fitilini ateşledi! Öte yandan Nazlı Sabancı'nın cemiyet hayatında kimselerin cesaret edemediği "o" şaşırtıcı kararı herkesin çenesini yordu. Bodrum'dan Bali'ye uzanan sosyetenin en çarpıcı sırlarını ve kulislerde fısıldanan en flaş gelişmeleri öğrenmeye hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 07.08.2026 07:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 07:31