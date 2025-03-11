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NBA All Star yıldızı Alperen Şengün'ün doğum günü sürprizi sevgilisi Hannah Cherry'nin ayaklarını yerden kesti!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA All-Star kadrosuna seçilerek büyük bir başarıya imza atarak göğsümüzü kabartmıştı. Başarılarıyla yabancı basının gözde isimlerinden olan Şengün, özel yaşantısıyla da magazin radarına takılmış durumda. Uzun zamandır Hannah Cherry ile aşk yaşayan Şengün, sevgilisinin doğum günü için unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Bu sürpriz, adeta Cherry'nin ayaklarını yerden keserken görenleri kıskandırdı...

Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:56
NBA All Star yıldızı Alperen Şengün’ün doğum günü sürprizi sevgilisi Hannah Cherry’nin ayaklarını yerden kesti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, (NBA) 2025 All-Star'a seçilen ikinci Türk basketbolcu oldu. 22 yaşındaki Alperen Şengün, büyük başarısıyla adeta göğsümüzü kabartmıştı.

NBA All Star yıldızı Alperen Şengün’ün doğum günü sürprizi sevgilisi Hannah Cherry’nin ayaklarını yerden kesti!

Şengün, Mehmet Okur'dan sonra bu onuru yaşayan ikinci Türk basketbolcu olarak tarihe geçmişti.

NBA All Star yıldızı Alperen Şengün’ün doğum günü sürprizi sevgilisi Hannah Cherry’nin ayaklarını yerden kesti!

Sosyal medyada büyük ilgi gören Şengün, özel hayatıyla merak konusu olmuştu.

NBA All Star yıldızı Alperen Şengün’ün doğum günü sürprizi sevgilisi Hannah Cherry’nin ayaklarını yerden kesti!

Uzun süredir Alperen Şengün ile aşk yaşayan Hannah Cherry, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır" sözünü de doğrulattı.

NBA All Star yıldızı Alperen Şengün’ün doğum günü sürprizi sevgilisi Hannah Cherry’nin ayaklarını yerden kesti!

Çiftin sosyal medyada sık sık paylaştığı aşk pozlarına beğeni yağıyor. Güzel modele takipçilerinden "Hannah Şengün" yorumları da gelmeye başladı.