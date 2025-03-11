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NBA All Star yıldızı Alperen Şengün'ün doğum günü sürprizi sevgilisi Hannah Cherry'nin ayaklarını yerden kesti!
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA All-Star kadrosuna seçilerek büyük bir başarıya imza atarak göğsümüzü kabartmıştı. Başarılarıyla yabancı basının gözde isimlerinden olan Şengün, özel yaşantısıyla da magazin radarına takılmış durumda. Uzun zamandır Hannah Cherry ile aşk yaşayan Şengün, sevgilisinin doğum günü için unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Bu sürpriz, adeta Cherry'nin ayaklarını yerden keserken görenleri kıskandırdı...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:56